קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, קריאת המגילה לנשים: האם הן חייבות לשמוע את הקריאה ב'רוב עם', ומה עושים עם הברכה האחרונה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בסיום קריאת המגילה בהיכל ישיבת 'אור החיים', ציין החזן בפני ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה, כי כל הרשעים שהוזכרו בשנה שעברה (ימח שמם וזכרם) נהרגו במהלך השנה | אחר מכן חילק הרב מעות פורים למתפללים | צפו בתיעוד (חרדים)
בהיכל בית מדרשו בקהילת 'חזון עובדיה' קרא הבוקר הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, חבר מועצת חכמי התורה, את המגילה, בתפילה השתתפו רבנים, שרים ואישי ציבור בכירים | בתמונות נראה הראשל"צ קורא במגילה חדשה, ולא במגילה העתיקה העשויה מעור גוויל, אותה ירש מאביו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל (חרדים)
הצלם איתי קצב בחר לקיים את ימי הפורים במחיצתו של הגאון רבי מסעוד בן שמעון רבה של בני ברק | הרב קרא את המגילה בהיכל בית מדרשו, ולאחר מכן הגיע לבית אחיו הגאון חכם ניסים בן שמעון והביא לו משלוח מנות, בהמשך קיבל הרב קהל בביתו שעלו ובאו להתברך בהאי יומא רבה (חרדים)
הצלם שוקי לרר, שתיעד את חצרות הקודש בליל פורים, הגיע גם להיכל בית המדרש מכנובקא בעלזא לתעד את האדמו"ר, אולם עד שפילס את דרכו לאמצע בית המדרש, הספיק לתעד מכל כיוון את בני משפחת המלוכה, שעמדו כל אחד עם בני משפחתם, רתוקים לדברי אגרת המגילה (חסידים)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר זקן רבני ברסלב, קרא את מגילת אסתר כשהוא מוסב יחד עם בני משפחתו הקרובה | הנכדים אשר במהלך כל השנה אינם הולכים לבושים בבגדים המסורתיים מבני ירושלים, לבשו את הבגדים המסורתיים לכבוד פורים (חסידים)
בהיכל בית המדרש אלכסנדר נאספו החסידים לקריאת המגילה בצל האדמו"ר | סביב האדמו"ר נעמדו כגורן פרחי החסידים לבושים ב'קסקט' כמו שהלכו זקני החסידים בדור העבר בפולין של מעלה | גם בחצר הסמוכה לחסידות אלכסנדר תיעד שוקי לרר את האדמו"ר מ'חוג חתם סופר' קורא את המגילה בסילודין (חסידים)
בבית מדרשו של זקן אדמו"רי בני ברק, האדמו"ר מנאראל, החמירו בעניין הרעשנים, והתפתחה תחרות סמויה בין זקני הקהילה לפרחי החסידים מי השיג את הרעשן הגדול ביותר לזכר מחיית זרע עמלק | צפו בתיעוד הרעשנים (חסידים)
אחר תפילת ערבית בהיכל בית מדרשו הגדול בגבעת סאדיגורה בבני ברק, יצא האדמו"ר מסאדיגורה מחדר התפילה של אדמו"רי החסידות, והאזין לקריאת המגילה. האדמו"ר השתמש ברעשן מכסף טהור בעת הזכרת שמו הנתעב של המן הרשע ימ"ש | צפו בתיעוד (חסידים)
במרכז בית מדרשו המפואר 'יביע אומר' בבני ברק, נעמד הגאון רבי יגאל כהן ע"ג במת קריאת התורה, וקרא מגילת אסתר בפני מאות מעריצים שהתאספו מכל רחבי הארץ, יחד עם ילדיהם שהגיעו מחופשים במיטב התחפושות כנהוג בתפוצות ישראל (חרדים)
בהיכל ישיבת סלבודקה המעטירה פתחו את ימי הפורים המשולש בקריאת המגילה בהשתתפות מנהיגי עולם הישיבות, ראשי הישיבה - הגאון רבי דב לנדו, והגאון רבי משה הלל הירש, לצד רבני הישיבה שעמדו בהיכל יחד עם מאות תלמידי הישיבה (עולם הישיבות)
בעוד ברוב ריכוזי היהדות החרדית בעולם עסוקים בצרכי מצווה, זה בכה וזה בכה, זה עוסק ברכישת יינות משובחים, זה במגדנות לסעודה, זה מקבץ נדבות לצורך מצווה וזה בכלל נח מחולשת הצום | באוסטרליה הרחוקה כבר קראו את המגילה, בהיכל ביהמ"ד 'עדת ישראל' במלברון | במראות הוד נצפה הגאב"ד הגה"צ רבי שלמה קאהן, ולצידו חתנו הרה"ג נחום עזריאל מילר בעת קריאת המגילה בקהילה החרדית דשם (חרדים)
השנה
פורים דמוקפין חל בשבת ("פורים המשולש"), ולכן חלוקת מצוות הפורים נפרסת
על פני שלושה ימים. בעקבות זאת, ישנם דינים מיוחדים ופרטים רבים השונים משאר השנים
| מעובד מתוך העלון אזמרה לשמך מהרה"ג עמרם פריד שליט"א (יהדות
ואקטואליה)
בשבת קודש הבעל"ט
קוראים אנו את ‘פרשת-זכור’
|
פוסקי ההלכה דנו בארוכה
בשאלה: האם נשים חיוב בשמיעת פרשת זכור
כגברים?
| הסתירה בדברי ‘המשנה ברורה’ מספר המצוות הקצר שלו |
כיצד נהגו בעיר ראדין
| ומה
הייתה דעתם של הגרש"ז אוירבך ורבי משה
פינשטיין זצ"ל
(יהדות
ואקטואליה)