אִגֶּרֶת הַפֻּרִים

סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים | גדולי רבני עיר התורה בני ברק בקריאת המגילה • צפו

שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב מהיכלם של גדולי הדור בבני ברק בקריאת המגילה אמש בליל פורים בבני ברק | המגיד שיעור הגדול בעולם הגר"א אריאלי עזב את היכל ישיבת 'מיר' וקרא את המגילה בבני ברק • וגם, הרבנים הגאון רבי מרדכי גרוס והאחים הרבנים לבית בן שמעון | תיעוד מליל פורים (חרדים)

הגאון רבי מרדכי גרוס בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)

לצד שמחת הפורים הגועשת ברחובות, הגיעו לידינו תיעודים מרוממים מרגעי קריאת המגילה במחיצתם של גדולי ומאורי הדור, המשלבים דקדוק הלכתי עם הנהגות קודש מרגשות.

מחזה יוצא דופן נרשם אמש בעיר התורה בני ברק, הגאון רבי אשר אריאלי, מראשי ישיבת מיר בירושלים ומי שמוסר את ה"שיעור הגדול ביותר בעולם" המאגד תחתיו מאות עמלי תורה מדי יום, עזב את היכל הישיבה בשכונת בית ישראל לטובת שהות בעיר בני ברק.

הסיבה המרגשת, הגר"א הגיע לשהות במחיצת אמו הישישה תחי', המתגוררת בעיר, כדי לקיים בה הידור של מצוות כיבוד הורים בימי הפורים.

בהמשך נצפו גדולי ישראל נוספים במעמדי קריאת המגילה, ביניהם: הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד 'חניכי הישיבות'. והאחים הרבנים הגאונים, רבי מסעוד בן שמעון ורבי ניסים בן שמעון.

לפניכם הגלריה המלאה - רגעי ההוד של קריאת המגילה במחיצת גדולי ישראל.

הגאון רבי אשר אריאלי בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי אשר אריאלי בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי אשר אריאלי בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי מרדכי גרוס בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי מרדכי גרוס בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי מרדכי גרוס בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי מרדכי גרוס בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי ניסים בן שמעון בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי ניסים בן שמעון בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי ניסים בן שמעון בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי מסעוד בן שמעון בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי מסעוד בן שמעון בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי מסעוד בן שמעון בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)

