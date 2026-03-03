לצד שמחת הפורים הגועשת ברחובות, הגיעו לידינו תיעודים מרוממים מרגעי קריאת המגילה במחיצתם של גדולי ומאורי הדור, המשלבים דקדוק הלכתי עם הנהגות קודש מרגשות.

מחזה יוצא דופן נרשם אמש בעיר התורה בני ברק, הגאון רבי אשר אריאלי, מראשי ישיבת מיר בירושלים ומי שמוסר את ה"שיעור הגדול ביותר בעולם" המאגד תחתיו מאות עמלי תורה מדי יום, עזב את היכל הישיבה בשכונת בית ישראל לטובת שהות בעיר בני ברק.

הסיבה המרגשת, הגר"א הגיע לשהות במחיצת אמו הישישה תחי', המתגוררת בעיר, כדי לקיים בה הידור של מצוות כיבוד הורים בימי הפורים.

בהמשך נצפו גדולי ישראל נוספים במעמדי קריאת המגילה, ביניהם: הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד 'חניכי הישיבות'. והאחים הרבנים הגאונים, רבי מסעוד בן שמעון ורבי ניסים בן שמעון.

לפניכם הגלריה המלאה - רגעי ההוד של קריאת המגילה במחיצת גדולי ישראל.