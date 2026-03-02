כיכר השבת
מתחת לאדמה שרעדה: יממה אחרי פגיעת הטיל האיראני – ילדי 'רמת שלמה' בעצרת זעקה

יממה לאחר הנס הגלוי והפגיעה הישירה בשכונה, מאות מילדי 'רמת שלמה' ירדו אל בטן האדמה למעמד תפילה וזעקה מרטיט לב • בצל הריסות הטיל האיראני אמש, התכנסו התינוקות של בית רבן בעיצומה של תענית אסתר במתחם ממוגן - לסליחות, פרקי תהילים ותפילה לרפואת האדמו"ר מויז'ניץ • המשגיח הגר"ר זיאת קצין: "בזכותכם ננצח את האויב בדיוק כמו בימים ההם" | יעקב כהן מגיש תיעוד מהמעמד המלא (חרדים)

תענית אסתר ברמת שלמה
תענית אסתר ברמת שלמה| צילום: צילום: באדיבות המצלם
תענית אסתר ברמת שלמה (צילום: באדיבות המצלם)

הלילה האחרון בירושלים ייזכר עוד זמן רב כאחד הלילות המתוחים שידעה העיר. סמוך לשעה 22:30, לאחר סדרת אזעקות שהחרידו את הבירה, זוהתה נפילה ישירה של טיל בליסטי איראני ברחוב יגאל ידין, סמוך מאוד לבתי המגורים בשכונת 'רמת שלמה'. עוצמת הפיצוץ האדירה הותירה בור עמוק בכביש וגרמה לנזק כבד לרכבים ולתשתיות באזור. צוותי מד"א ומתנדבי 'צוות הצלה' שהגיעו לזירה תוך שניות ספורות, נתקלו במחזות של הרס רב, אך בנס גלוי נמנע אסון כבד בנפש.

כמענה רוחני למתקפה הקשה, ובעיצומו של יום תענית אסתר – כ-20 שעות בלבד לאחר הפיצוץ המטלטל, התכנסו היום מאות מילדי השכונה לעצרת חיזוק ותפילה יוצאת דופן. בשל המצב הביטחוני והחשש מהתקפות נוספות, נערך הכינוס במתחם ממוגן מתחת לפני הקרקע ביוזמת קהילת 'אוהל ראובן' בראשות הגאון רבי יעקב חנניה.

הילדים, שחלקם חוו מקרוב את רעשי הפיצוצים וההרס בשכונה אך אמש, פתחו את הכינוס באמירת פרקי תהילים בבכי וברגש רב.

מגיד המישרים, הרב שלמה מילר, נשא דברי אמונה וביטחון וציין כי אל מול האויבים המבקשים לכלותנו, יש לנו רק את אבינו שבשמים שיעזור ויושיע. אחריו נשא דברים משגיח ישיבת 'זכרון אליעזר', הרב ישראל חודר.

עוד נשא דברים, הגאון רבי רחמים זיאת קצין, משגיח ישיבת 'אבני נזר'. הרב שיבח את הילדים שבחרו להגיע למעמד התפילה במקום לשחק, והדגיש את החשיבות ההיסטורית: "אין ספק שבזכות תפילתם של תינוקות של בית רבן, ובפרט כאן בשכונה שראתה ניסים גלויים רק אמש, נתגבר על אויבינו כפי שהיה בימים ההם בזמן הזה".

בסיום המעמד נערכה אמירת סליחות מרטיטת לב, כאשר קולות הילדים הבוקעים מהמתחם הממוגן זועקים בתחנונים לישועת כלל ישראל.

כמו כן, נערכה תפילת 'מי שבירך' מיוחדת לרפואתו השלמה של האדמו"ר מויז'ניץ, ממנהיגי הדור, הזקוק לרחמי שמיים מרובים. הילדים התפזרו בתחושת שליחות ואמונה, כשהם נושאים תפילה שחודש אדר יהפוך לאורה ושמחה עבור כל עם ישראל.

