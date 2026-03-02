כיכר השבת
והעיר שושן צהלה ושמחה

הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה | תיעוד מיוחד

המונים התאספו בבית המדרש "יביע אומר" בבני ברק לשמיעת המגילה מפיו של ראש בית המדרש ומגדולי מזכי הרבים הגאון הרב יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית, שקרא את המגילה בדקדוק כמדי שנה | צפו בתיעוד (חרדים)

הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה| צילום: צילום: אלעזר פיינשטיין
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)

צדיק גדול אבל איפה הנחייה של פיקוד עורף ?
מני
3
איפה הרב פריוב פעם היה יד ימינו? עכשיו מחליף אותו שימי ממו הצעיר מירושלים? איך הגיע לשם?!;)
משה נתניהו כהן
2
גדול הדור ומזכה הרבים מספר אחד בעולם
שמעון שמעון שמעון

