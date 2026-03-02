הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה | תיעוד מיוחד

והעיר שושן צהלה ושמחההגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה | תיעוד מיוחדהמונים התאספו בבית המדרש "יביע אומר" בבני ברק לשמיעת המגילה מפיו של ראש בית המדרש ומגדולי מזכי הרבים הגאון הרב יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית, שקרא את המגילה בדקדוק כמדי שנה | צפו בתיעוד (חרדים)חשחזקי שטרןכיכר השבת | 20:044תגובותהגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה - צילום: אלעזר פיינשטייןהגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה| צילום: צילום: אלעזר פיינשטיין10100:00/0:55הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)הגאון הרב יגאל כהן בקריאת המגילה (צילום: אלעזר פיינשטיין)פוריםהרב יגאל כהןקריאת מגילההאם הכתבה עניינה אותך?כן (86%)לא (14%)תוכן שאסור לפספס:מתחת לאדמה שרעדה: יממה אחרי פגיעת הטיל האיראני – ילדי 'רמת שלמה' בעצרת זעקהחיים רוזנבוים|20:31ריקודי פורים בשנת תשפ"ז | ההוראות המחמירות בקרלין סטולין בצל המלחמה חיים רוזנבוים|20:08הגאון הינוקא: השנה יותר מכל שנה - יש להרבות בשמחה גדולה ובסעודה | האזינוחזקי שטרן|19:56 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה4צדיק גדול אבל איפה הנחייה של פיקוד עורף ?אימוגים לתגובה❤️👎מני20:53 דיווחתגובה3איפה הרב פריוב פעם היה יד ימינו? עכשיו מחליף אותו שימי ממו הצעיר מירושלים? איך הגיע לשם?!;)אימוגים לתגובה❤️👎1משה נתניהו כהן20:40 דיווחתגובה2גדול הדור ומזכה הרבים מספר אחד בעולםאימוגים לתגובה👎2שמעון שמעון שמעון20:38 דיווחתגובההצגת כל התגובותאולי גם יעניין אותך:"לַיְּהוּדִים הָיְתָה אוֹרָה וְשִׂמְחָה" • גדולי הזמר החסידי במשתה פורים מלהיב ומרקיד באולפני 'כיכר השבת'נתנאל לייפר|19:03פורים בצל המלחמה; הפוסק בפסק הלכה לבני ירושלים וחו"ל שנתקעו בדרכיםחיים רוזנבוים|16:01פורים בצל המלחמה עם איראן | ההנחיות ההלכתיות של הראשון לציוןישי כהן|14:45
0 תגובות