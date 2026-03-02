שעות ספורות קודם תחילת ימי הפורים, שיגר הגאון הינוקא מסר מוקלט לאלפי תלמידיו ע הדרך הנכונה בה יש לחגוג את חג הפורים בצל המלחמה עם איראן.

בדבריו, ציין הינוקא על פי מקורות רבים בספרי ההלכה והאגדה, דברי חז“ל ראשונים ואחרונים, כי השנה יותר מבכל שנה, כשרואים את חסדיו הגדולים והעצומים של הבורא ברוך הוא, חלה מצווה גדולה ועצומה על כל איש יהודי להרבות בשמחה ובסעודה.

הגאון הינוקא ציין בדבריו כי השמחה ביום הגדול הזה של פורים הוא חיוב גמור ומעלה גדולה שאין לה שיעור, וכי הוא יום ששון ושמחה - ואפשר להשיג מעלות גדולות ונשגבות משמחה ביום זה