כיכר השבת
פורים בצל המלחמה

הגאון הינוקא: השנה יותר מכל שנה - יש להרבות בשמחה גדולה ובסעודה | האזינו

במסר מיוחד ששיגר לתלמידיו האריך הגאון הינוקא על חובת קיום המצוות ולהרבות בשמחה וסעודה בימי הפורים בשנה זו לאור הניסים הגדולים שאנו רואים | האזינו לדברים (חרדים)

1תגובות
הגאון הינוקא בקריאת המגילה
הגאון הינוקא בקריאת המגילה
הגאון הינוקא בקריאת המגילה

שעות ספורות קודם תחילת ימי הפורים, שיגר הגאון הינוקא מסר מוקלט לאלפי תלמידיו ע הדרך הנכונה בה יש לחגוג את חג הפורים בצל המלחמה עם .

המסר המוקלט של הגאון הינוקא לחג פורים
המסר המוקלט של הגאון הינוקא לחג פורים
המסר המוקלט של הגאון הינוקא לחג פורים

בדבריו, ציין הינוקא על פי מקורות רבים בספרי ההלכה והאגדה, דברי חז“ל ראשונים ואחרונים, כי השנה יותר מבכל שנה, כשרואים את חסדיו הגדולים והעצומים של הבורא ברוך הוא, חלה מצווה גדולה ועצומה על כל איש יהודי להרבות בשמחה ובסעודה.

הגאון הינוקא ציין בדבריו כי השמחה ביום הגדול הזה של פורים הוא חיוב גמור ומעלה גדולה שאין לה שיעור, וכי הוא יום ששון ושמחה - ואפשר להשיג מעלות גדולות ונשגבות משמחה ביום זה

הגאון הינוקא בקריאת המגילה
הגאון הינוקא בקריאת המגילה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (78%)

לא (22%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
תודה רבה
דני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר