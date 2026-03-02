כיכר השבת
"המבקר" בספיישל פורימי

"לַיְּהוּדִים הָיְתָה אוֹרָה וְשִׂמְחָה" • גדולי הזמר החסידי במשתה פורים מלהיב ומרקיד באולפני 'כיכר השבת'

פורים תשפ"ו באולפני 'כיכר השבת' עם גדולי הזמרים החסידיים - מוטי ויזל, אושי פרוש, עקיבא גרומן, יהודה מנהיים, מקהלת קאפלה והקלידן שרולי בריינס | הצטרפו אל המשדר, לשירי השמחה והרגש המתאימים במיוחד לימים אלו - ימי הפורים והמלחמה (חג פורים)

3תגובות
משתה הפורים באולפני 'כיכר השבת' עם גדולי הזמר החסידי
משתה הפורים באולפני 'כיכר השבת' עם גדולי הזמר החסידי| צילום: צילום: למי עזוז אבי לודמיר ונריה סעדיה
משתה הפורים באולפני 'כיכר השבת' עם גדולי הזמר החסידי (צילום: למי עזוז אבי לודמיר ונריה סעדיה)

לכבוד חג הפורים, התארחו באולפני 'כיכר השבת' לתוכנית חגיגית ומשמחת במיוחד, גדולי הזמרים החסידיים, שביצעו את מיטב שירי הפורים השמחים והמרגשים לצדו של הקלידן שרולי בריינס ומקהלת 'קאפלה' בניצוחו של נותי רוטמן.

השנה באווירה חסידית במיוחד, הצטרפו לשירה הזמרים האהובים והמוכרים, מוטי ויזל, יהודה מנהיים, עקיבא גרומן ואושי פרוש.

בימים טרופים אלו, חובה עלינו גם להתפלל לבורא עולם שלא יעזבנו ומצד אחד לזכור ש"תשועתם הייתה לנצח", ו"לא יבושו כל החוסים בו".

צפו בתכנית והצטרפו מהבית לשירה ולתפילה

כן (85%)

לא (15%)

0 תגובות

2
למה רק זמרים חסידים?
אאא
אם לא היו חסידים היית שואל למה אין חסידים. כל שנה עושים משהו אחר פה. זה הכיף
משה
1
מה חסר זמרים למה רק חסידים
צדיק ניסתר

