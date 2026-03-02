משתה הפורים באולפני 'כיכר השבת' עם גדולי הזמר החסידי - צילום: למי עזוז אבי לודמיר ונריה סעדיה משתה הפורים באולפני 'כיכר השבת' עם גדולי הזמר החסידי | צילום: צילום: למי עזוז אבי לודמיר ונריה סעדיה 10 10 0:00 / 38:06 משתה הפורים באולפני 'כיכר השבת' עם גדולי הזמר החסידי ( צילום: למי עזוז אבי לודמיר ונריה סעדיה )

לכבוד חג הפורים, התארחו באולפני 'כיכר השבת' לתוכנית חגיגית ומשמחת במיוחד, גדולי הזמרים החסידיים, שביצעו את מיטב שירי הפורים השמחים והמרגשים לצדו של הקלידן שרולי בריינס ומקהלת 'קאפלה' בניצוחו של נותי רוטמן.