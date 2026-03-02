כיכר השבת
לא להתקהל כלל

ריקודי פורים בשנת תשפ"ז | ההוראות המחמירות בקרלין סטולין בצל המלחמה 

בשל המצב הביטחוני, בחסידות קרלין סטולין פרסמו שורת הנחיות דרמטיות לשינוי סדרי החג בגבעת זאב ובירושלים | בני ירושלים מודרים מגבעת זאב, מעמד ה'לחיים' הופך למבצע בזק של שעתיים בלבד, ואיסור גורף על התקהלויות | כל הפרטים על חג הפורים בצל המצב הביטחוני בחצר הקודש (חסידים)

1תגובות
האדמו"ר מקרלין סטולין (צילום: שוקי לרר)

על רקע המצב הביטחוני המורכב השורר בארץ הקודש, ובהתאם לזהירות המופלגת המאפיינת את חסידות קרלין סטולין בשמירה על חיי אדם, פורסמו היום ראשי החסידות הנחיות מפורטות ומחמירות לכלל החסידים בנוגע לסדרי ימי הפורים הבעל"ט.

ההנחיות החדשות, שהופצו בקרב כלל החסידים, קובעות סדר יום שונה מהרגיל במוקדי השמחה המרכזיים, הן בפורים דפרזים הנחגג בגבעת זאב והן בפורים דמוקפין הנחגג בירושלים.

במרכז ההוראות עומדת ההפרדה המוחלטת בין בני הפרזים לבני המוקפין. בני ירושלים (מוקפי חומה) הונחו בפירוש שלא להגיע כלל לתפילות ולחגיגות ביום י"ד בגבעת זאב, זאת בכדי למנוע עומס חריג והתקהלות רחבה.

מעמד אמירת ה'לחיים' המרכזי לבני הפרזים יתקיים בהיכל בית הכנסת הגדול בגבעת זאב, אולם הוא יוגבל בזמן: בין השעות 10:00 ל-12:00 בצהריים בלבד.

המעמד ייערך בדומה למסורת הנהוגה ב"זאת חנוכה", במהירות, ללא צורך בהרשמה מראש.

המודעה בקרלין

בחסידות הדגישו כי על הציבור לעזוב את המקום ולשוב לבתיהם מיד עם סיום המעמד, כדי למנוע התקהלויות מיותרות במרחב הציבורי.

לגבי חגיגות פורים דמוקפין בעיה"ק ירושלים, ציינו בהנהלת החסידות כי לגבי אמירת ה'לחיים' וריקודי השמחה ביום ט"ו, וכן לגבי האירועים במוצאי החג, תינתן הודעה נפרדת בהמשך.

בחסידות הבהירו כי במידה ויחולו שינויים נוספים עקב התפתחויות ביטחוניות, העדכונים יועברו לחסידים "בכמה דרכים" כמקובל.

יצוין כי בחסידות קרלין מקפידים מאוד על הנחיות גורמי המקצוע, וגם הפעם קראו לציבור לשמור על ערנות ומשמעת עצמית גבוהה, תוך תפילה שנזכה לחגוג את ימי הפורים מתוך שמחה אמיתית והשקט ובטחון בארץ הקודש.

1
ובקארלין סטולין מוכיחים זאת בכל הליכותיהם. תענוג.
אפשר גם קידוש ה'

