תיעוד מטורף: כך יורט כלי טיס עוין ששיגר חיזבאללה מלבנון | צפו

אזרחים תיעדו את הרגע הדרמטי בו יורט כלי טיס עוין ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה מלבנון | הרמטכ"ל זמיר: "פתחנו במערכה התקפית מול חיזבאללה" • צפו בתיעוד (צבא וביטחון)

צפו בתיעוד
צפו בתיעוד| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
צפו בתיעוד (צילום: לפי סעיף 27א)

ארגון הטרור חיזבאללה הצטרף הלילה (בין ראשון לשני) למלחמה ושיגר רקטות וכלי טיס עויינים לעבר צפון הארץ, בתגובה צה"ל פתח בשורת תקיפות ברחבי לבנון, כולל בדאחיה.

בלבנון דיווחו על 31 הרוגים ו-149 פצועים כתוצאה מהתקיפות הישראליות בדרום לבנון ובדאחיה.

הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, קיים הלילה הערכת מצב עם פורום המטה הכללי והכריז: "פתחנו במערכה התקפית מול חיזבאללה".

מאז שעות הלילה ועד לשעה זו (08:30 בבוקר) שיגר ארגון הטרור חיזבאללה 15 רקטות ו-8 כטב"מים. במערכת הביטחון ציינו כי כל השיגורים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים.

כזכור, סמוך לשעה 01:00 בלילה, הופעלו אזעקות בחיפה והסביבה ללא כל התרעה מוקדמת, זאת במקביל לסיומו של אירוע חדירת כטב"מ שככל-הנראה שוגר מאיראן.

הסיבה לאזעקה - ירי רקטות של ארגון הטרור חיזבאללה לעבר חיפה. מדובר בירי ראשון של רקטות מלבנון לעבר ישראל מאז החלה הפסקת האש לפני כשנה וחצי.

לאחר מכן אזעקות נשמעו גם בקריות ובאזור הגליל המערבי בעקבות חשש לחדירת כטב"ם.

ראש מועצת שלומי גבי נעמן עדכן כי יורט כטב"מ בשטח היישוב. הכטב"מ יורט על ידי מערכת לייזר. נעמן הבהיר כי "חשוב להבין אין כל אירוע בתוך הישוב או בגבול היישוב, אנו נערכים להתמודד עם ירי חיזבאללה לעבר יישובי הצפון, וממשיכים להיות ערניים. אנו בשטח בכוחות גדולים מאוד ובשליטה מלאה".

לקראת השעה 03:00 בלילה, במקביל לגל תקיפות של צה"ל לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהרן, עדכן דובר צה"ל כי צה"ל החל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון. בלבנון דיווחו על הדי פיצוצים ברובע הדאחייה - מעוז החיזבאללה בביירות, באזור הבקעא ובדרום לבנון.

בהודעת דובר צה"ל נאמר כי "צה"ל תוקף כעת בעוצמה מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון, בתגובה לשיגורים ששוגרו לעבר מדינת ישראל".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

