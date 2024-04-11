המפעל החדש, של חברת-הבת מבית התעשייה האווירית של ישראל, הופך את מרוקו ליצרנית היחידה בצפון אפריקה של מערכות SPYX • הפרויקט כולל העברת טכנולוגיה למהנדסים מקומיים כחלק משדרוג צבאי שישפיע על האזור (בעולם)
בשבוע האחרון הפיל ארגון הטרור חיזבאללה את כטמ"מ "הרמס 450", בעקבות כך יצא משה מנס למסע בין כלי הטיס הבלתי מאוישים של חיל האוויר - אלו שמותר לדבר עליהם כמובן | מי מייצר אותם, מי מפעיל, מה העלות של כל אחד ומה היתרונות והחסרונות? | וגם, ביקור במערך הלמידה של חיל התותחנים ושיחה עם מפקד בחיל (צבא וביטחון)
בצה"ל ממשיכים בתחקיר בעקבות חדירת כלי טיס לא מאויש מסוריה לשטח ישראל. בתחקיר הראשוני עולה כי כלי הטיס זוהה עוד לפני שחדר והיה במעקב. שני טילי פטריוט שוגרו ולא פגעו וכן טיל נוסף נורה לעבר המטרה. עדיין לא ברור מהו דגם כלי הטיס (צבא)