הסכמי אברהם: מרוקו משיקה ייצור כטב"מים מתאבדים שפותחו בישראל

שיתוף פעולה אסטרטגי: ישראל ומרוקו חונכות מפעל נשק חדש

חברת BLUE BIRD AERO SYSTEMS, חברת־בת של התעשייה האווירית לישראל (תע"א), חנכה לאחרונה במרוקו מתקן ייצור חדש למערכות חימוש משוטט מסוג SPYX (מכונה גם "כטב"ם מתאבד").

המהלך הופך את מרוקו למדינה היחידה בצפון אפריקה ובמזרח התיכון – מלבד ישראל – שמחזיקה ביכולת ייצור של מערכות מתאבדות מתקדמות מדגם זה. המפעל ממוקם בבנסלימן, בקרבת קזבלנקה.

העברת טכנולוגיה וטנקים מודרניים

הפרויקט כולל העברת טכנולוגיות למהנדסים מרוקנים, שיוכשרו להרכבה, תחזוקה ותפעול של מערכות החימוש. מהלך זה הוא חלק ממדיניות ארוכת טווח של רבאט לפיתוח תעשייה ביטחונית עצמאית, ונועד להקטין את התלות ביבוא ציוד מערבי.

מערכת SPYX היא כטמ"מ טקטי מדויק במשקל 2.5 ק"ג, המיועד לתקיפת מטרות משוריינות (טנקים, נגמ"שים) וריכוזי כוחות בטווח של עד 50 קילומטר. הכלי יכול לפעול באופן אוטונומי במשך עד 90 דקות ולהגיע למהירות של כ־250 קמ"ש.

גורמים במרוקו ציינו כי המפעל החדש נכלל במתווה רחב יותר של מודרניזציה בצבא המרוקני. תקציב ההגנה של מרוקו לשנת 2026 עומד על כ־15.7 מיליארד דולר, והיא פועלת לשיתופי פעולה עם יצרניות זרות נוספות כמו Baykar הטורקית ותאגיד TATA ההודי, ובמקביל ממשיכה ברכש טנקי אברמס מארצות הברית.

הקמת המפעל החדש מסמנת את מעמדה העולה של מרוקו באזור – הן כצרכנית טכנולוגיות צבאיות והן כיצרנית בפועל, עם שאיפה להפוך לשחקן מרכזי בתעשיית הביטחון באפריקה.