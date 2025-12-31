פתק ההתנצלות וכלי הנגינה ( צילום: Lark Street Music )

גנב מניו ג’רזי חווה ככל הנראה נקיפות מצפון עזות, והשיב לחנות מוזיקה שני מנדולינות שגנב ממנה, בצירוף מכתב התנצלות משעשע.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות סיפר באזי לוין, הבעלים היהודי של חנות “Lark Street Music”, על ההתפתחות המפתיעה. לדבריו, הגנב פתח את דלת החנות בשקט, הניח את שני הכלים בתוך שקיות קנייה ויצא במהירות מהמקום. לוין שהבחין בו בורח במורד הרחוב, ניסה בתחילה לרדוף אחריו - אך ללא הצלחה. לאחר מכן הזעיק את המשטרה, שפתחה בסריקות.

בעל החנות עם הכלים שנגנבו ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

לוין שיתף תמונות של הכלים שהושבו, לצד פתק בכתב יד שהשאיר הגנב ובו כתב: “סליחה, הייתי שיכור. אתה אדם טוב”. לוין, שמחזיק בבעלות על החנות מאז 1981, סיפר כי הרגיש כאילו נקלע לסרט. הוא הסביר כי ככל הנראה הפרסום הנרחב של סרטון הגניבה והלחץ הציבורי גרמו לגנב להבין שהמעגל סביבו הולך ונסגר.

בסרטון האבטחה שהופץ ברשת נראה החשוד כשהוא דוחף את הכלים מתחת למעילשלו ויוצא מהחנות ביום שני, 22 בדצמבר.

על פי דיווח של ABC News, שווי המנדולינים עמד על כ־3,500 ו־4,250 דולר. מפקד יחידת החקירות של המשטרה המקומית, כריסטופר קורשנר, מסר כי החקירה עדיין נמשכת, אך עד כה לא בוצעו מעצרים.