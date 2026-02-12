נשיאת ונצואלה בפועל דלסי רודריגז אמרה כי הוזמנה לארצות הברית, בזמן שמזכיר האנרגיה האמריקאי כריס רייט ביקר בקראקס. כך לפי ראיון שפורסם ביום חמישי על ידי NBC News.

ההזמה הגיעה על רקע קבלת פנים חמה במיוחד שנערכה למזכיר האנרגיה במדינה. רודריגז הודיעה כי היא שוקלת לקבל את ההזמנה ולהגיע לארה"ב לאחר שיבססו את שיתוף הפעולה ויוכלו להתקדם בכל הנושאים שעל הפרק.

יחד עם זאת, רודריגז אמרה ל־NBC כי היא מאמינה שניקולאס מדורו, המוחזק בארצות הברית באשמות סמים ונשק, נותר המנהיג הלגיטימי של ארצה. לדבריה, מדורו הוא הנשיא הלגיטימי, וכעורכת דין היא מדגישה כי גם מדורו וגם רעייתו ציליה פלורס חפים מפשע.

רודריגז, לשעבר סגנית הנשיא ושרת הנפט, הושבעה לתפקיד נשיאת המעבר של ונצואלה בתחילת ינואר לאחר שארצות הברית חטפה את הנשיא מדורו בפעולה צבאית נועזת.

כעת היא ניצבת בפני משימה עצומה של ארגון שיקומה של תעשיית הנפט של ונצואלה, לאחר עשרות שנים של חוסר בהשקעה, ניהול כושל וסנקציות אמריקאיות, תוך הצבת משקיעים אמריקאים בראש סדר העדיפויות.