תמונות חדשות ממצלמות אבטחה ממרפסת ביתה של ננסי גאת’רי בליל היעלמותה, לצד פעילות משטרתית אינטנסיבית באריזונה ועצירת אדם בגבול ארצות הברית–מקסיקו, העלו תקוות בפריצת דרך בחקירה שמטלטלת את ארה"ב בשבועיים האחרונים.

ה-FBI פרסם סרטונים קצרים של אדם עטוי ברדס עם רובה ותיק גב שמתקרב לבית גוטרי בטוסון, אך התמונות לא מראות את פניו ולא מצביעות על מה שקרה לאחר מכן. בהמשך נעצר ליד הגבול חשוד במעורבות בחטיפה, אך הוא שוחרר מספר שעות לאחר מכן מחוסר ראיות.

מתיעוד החוטף - צילום: FBI BY X