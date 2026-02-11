תמונות חדשות ממצלמות אבטחה ממרפסת ביתה של ננסי גאת’רי בליל היעלמותה, לצד פעילות משטרתית אינטנסיבית באריזונה ועצירת אדם בגבול ארצות הברית–מקסיקו, העלו תקוות בפריצת דרך בחקירה שמטלטלת את ארה"ב בשבועיים האחרונים.
ה-FBI פרסם סרטונים קצרים של אדם עטוי ברדס עם רובה ותיק גב שמתקרב לבית גוטרי בטוסון, אך התמונות לא מראות את פניו ולא מצביעות על מה שקרה לאחר מכן. בהמשך נעצר ליד הגבול חשוד במעורבות בחטיפה, אך הוא שוחרר מספר שעות לאחר מכן מחוסר ראיות.
ננסי גאת’רי, אימה של מגישה ברשת NBC סוואנה גאת’רי, נראתה לאחרונה ב-31 בינואר ודווחה כנעדרת ביום שלמחרת. בדיקות DNA הראו כי דמה נמצא על המרפסת שלה.
המשפחה, כולל בתה סוואנה, פרסמה את התמונות החדשות וקראה לציבור לסייע, תוך שהם מדגישים כי מאמינים שאימם עדיין בחיים ומספקים מספרי טלפון ל-FBI ולמשרד השריף.
גאת’רי סובלת ממגבלות ניידות ונוטלת תרופות חשובות, והמשטרה הביעה דאגה שמצבה עלול להיות מסוכן ללא טיפול.
