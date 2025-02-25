יומיים לאחר שחולצה מיריחו, פורסם הערב מה היא סיפרה לחוקרי מחוז ש"י על הרגעים הדרמטיים שעברה עד שחולצה | "כשהגעתי למיקום, קפצו עליי כמה אנשים ואחד מהם איים באקדח", שחזרה | במשטרה מגדירים את האירוע כחמור מאוד, והוא נחקר בשלב זה כפלילי אך ייתכן שיתברר שמדובר באירוע לאומני (משטרה)
כמעט שנתיים לאחר שנחטפה על ידי חמושים בעיראק והועברה לידיהם של המיליציות הפרו איראניות בעיראק, היום (ראשון) פורסם באתר החדשות האמירותי "ארם ניוז" על פי מקור מדיני עיראקי כי צוות דיפלומטי מערבי החל לפעול ולנהל שיחות עם מפלגות שונות בעיראק כדי לנסות להביא לשחרורה של החטופה הישראלית אליזבת צורקוב (העולם הערבי)
במשך 51 ימים היא הייתה בידיהם של מחבלי החמאס ברצועה | היא לא זכתה לטיפול רפואי בסיסי והרופאים בסורוקה קיבלו אותה במצב קשה מאוד וקראו לבני משפחתה להיפרד ממנה | היום היא יוצאת מבית החולים עם חיוך ענק (חדשות)
ספיר כהן, שחזרה משבי החמאס בעזה, חשפה את הסיפור הבלתי נתפס שלה על רגעי החטיפה מהקיבוץ, ימי השבי תחת המחבלים השפלים, פרק התהילים - שרק בשביעי באוקטובר הבינה מדוע אמרה אותו וכיצד שמרה עליה, למה הקפידה לחייך כל העת והמשפט שאמר לה המחבל בשבי | צפו בשחזור (אקטואליה)
ההתכתבויות עם החברים, החוטפים הצעירים והזווית של השמש בשעות הצהריים | תחקיר מיוחד מעלה כי ייתכן ונועה ארגמני - שהפכה לאחד הסמלים של אכזריות מתקפת הפתע של החמאס, כלל לא נחטפה מהמסיבה על ידי מחבלי החמאס שאולי אף לא יודע היכן היא (חדשות)
לפני כמה שבועות נלקחה ד"פ, נערה חרדית מבני-ברק, לנמל התעופה בן גוריון במרמה כשהיא ישובה על כסא גלגלים ותחת השפעת תרופות. הוריה, תושבי לונדון, ביקשו לחטוף אותה. היום, כשהם מאחורי סורג ובריח, הנערה אומרת: "אני עדיין חוששת שיחטפו אותי שוב" (ארץ, אקטואליה)