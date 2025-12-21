כיכר השבת
"חשבתי שהוא יהודי"

"קפצו עליי כמה אנשים ואחד איים באקדח": הצעירה שנחטפה ליריחו בגרסה ראשונה

יומיים לאחר שחולצה מיריחו, פורסם הערב מה היא סיפרה לחוקרי מחוז ש"י על הרגעים הדרמטיים שעברה עד שחולצה | "כשהגעתי למיקום, קפצו עליי כמה אנשים ואחד מהם איים באקדח", שחזרה | במשטרה מגדירים את האירוע כחמור מאוד, והוא נחקר בשלב זה כפלילי אך ייתכן שיתברר שמדובר באירוע לאומני (משטרה)

כוחות צה"ל ביריחו (צילום: דובר צה"ל)

יומיים לאחר שחולצה מיריחו, ובהיעדר תלונה רשמית מצידה - היום (ראשון) נשלחה חוקרת משטרה לביתה של הצעירה, ונגבתה ממנה תלונה רשמית. לפי גורמים במשטרה מדובר באירוע חמור מאוד. בשלב זה החקירה מתנהלת כחקירה פלילית, אבל במשטרה מדגישים: ייתכן שבהמשך יתברר שמדובר גם באירוע על רקע לאומני.

לדבריה של הישראלית שחולצה מיריחו "זו פעם ראשונה שנפגשנו. לפני זה רק התכתבנו ודיברנו בטלפון במשך תקופה מסוימת. בהתחלה לא רציתי להיפגש, בסוף הסכמתי והוא שלח לי מיקום להגיע אליו". לטענתה, "חשבתי בהתחלה שמדובר ביהודי, בדיעבד גיליתי שהוא פלסטיני".

"כשהגעתי", הוסיפה וספרה, "קפצו עליי כמה אנשים ואחד מהם היה עם אקדח. הוא איים עליי והכניסו אותי לרכב, ולקחו אותי לדירה ביריחו". לדבריה, "בשלב מסוים, אחרי שתקפו אותי, הצלחתי להיעלם להם ולהתקשר לידיד שלי ולמשטרה. אחרי זה באו פלסטינים נוספים".

במערכת הביטחון מוסיפים כי כבר בשלב הראשוני של האירוע עלה חשד כי הצעירה הוכנסה לשטחי A בניגוד לרצונה. לפי המידע שנאסף, היא התקשרה סביב השעה 18:00 וקראה לעזרה תוך שהיא מציינת כי הותקפה תקיפה חמורה בידי כמה גברים.

במקביל לשיחה, במחוז ש"י בוצע איכון לטלפון הנייד שלה, שאישר כי נכנסה לאזור כמה שעות קודם לכן - ואפשר לכוחות לכוון במדויק את המשטרה הפלסטינית לדירה שבה הוחזקה.

לאחר שחולצה, הועברה הצעירה לבדיקה רפואית. במשטרה ציינו כי מדובר בעולה חדשה שאינה דוברת עברית באופן שוטף, וכי אחד מכיווני החקירה המרכזיים בוחן אפשרות שנוצלה בשל פערי שפה והיכרות.

