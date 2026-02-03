היסטוריה בצה"ל: "קפטן אלה" מונתה לדוברת צה"ל בערבית 

עידן חדש במערך ההסברה הישראלי: רב-סרן אלה ואויה, המוכרת כ"קפטן אלה", תעלה לדרגת סגן-אלוף ותחליף את אביחי אדרעי בתפקיד ראש תחום תקשורת בערבית בחטיבת דובר צה"ל. ואויה, הקצינה המוסלמית שפרצה את כל המחסומים, נכנסת לנעליו הגדולות של אדרעי שפורש לאחר כמעט שני עשורים בתפקיד.

אלה ואויה (36) נולדה בקלנסווה למשפחה מוסלמית והתחנכה בבית הספר "עתיד" בעיר. עוד לפני שירותה הצבאי, היא סיימה תואר ראשון ושני בהצטיינות בתקשורת ובממשל.

בשנת 2013 עשתה היסטוריה והפכה לחיילת הראשונה מאזור המשולש. בשל הרגישות החברתית והמשפחתית, נאלצה ואויה להסתיר את גיוסה מסביבתה הקרובה במשך תקופה ארוכה. באחד המקרים סיפרה כיצד אימה גילתה את המדים בחדרה באקראי והחלה לבכות ולצעוק בשקט, כדי שהשכנים לא ישמעו.

למרות הקשיים והתנגדות מצד חלק מסביבתה, ואויה בחרה להמשיך בדרכה, תוך שהיא מצהירה כיום בגאווה: "דגל ישראל נותן לי תחושה של התרגשות, שייכות ואהבה".

מערכת הסברה לחצי מיליון עוקבים

ואויה סיימה את הטירונות כחיילת למופת פלוגתית, ובמהלך קורס הקצינים בשנת 2015 זכתה באות מצטיין הנשיא. ב-2018 נוסף לאמתחתה גם אות מצטיין ראש אגף המבצעים.

לאורך שירותה, לקחה חלק פעיל במבצעים מרכזיים, בהם "צוק איתן", "מגן צפוני" ו"מלחמת חרבות ברזל". ואויה לא הסתפקה בעבודה מאחורי הקלעים; בשנת 2019 היא יצרה את מותג ההסברה "קפטן אלה" – סדרת סרטונים ברשתות החברתיות שנועדו להנגיש את עמדות צה"ל לעולם הערבי.

המותג הפך להצלחה מסחררת, וכיום היא מחזיקה בחצי מיליון עוקבים בטיקטוק וזוכה לחשיפה נרחבת במדינות אויב וידיד כאחד.

עם מינויה הרשמי, ואויה תנהיג את מערך ההסברה בערבית בעידן שבו הרשתות החברתיות הן שדה קרב לכל דבר. היא רואה בתפקידה שליחות לאומית, כפי שהדגישה בעבר: "הזירה התקשורתית היא זירת לחימה... זאת מלחמה שהיא לא פחות קשה ממקומות אחרים".

במסגרת עבודתה, היא מובילה צוות דוברי ערבית המציגים את פניה של ישראל לעולם, תוך חשיפת נרטיבים של חמאס ואיראן.

כעת, כשהיא בפסגת ההסברה הצה"לית, "קפטן אלה" היא כבר מזמן לא רק שם ברשתות, אלא הפנים החדשות והמשפיעות של צה"ל במזרח התיכון.