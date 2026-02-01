כיכר השבת
מחסני הטילים הושמדו: המהלך הקטלני של 769 נגד חיזבאללה

כוחות חטיבה 769 השמידו תשתיות טרור ומחסני נ"ט בדרום לבנון, תוך סיכול ניסיונות שיקום של חיזבאללה. צה"ל מבהיר: כל הפרה של ההבנות תיענה בהשמדה מוחלטת של נכסי הארגון ומניעת התעצמותו מחדש (צבא וביטחון)

פעילות הלוחמים בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

בזמן שחיזבאללה מנסה לזחול חזרה לכפרי הדרום, מסמן קו אדום בוער. בחודשים האחרונים מנהלת חטיבה 769 "מבצע ניקוי" רחב היקף, שנועד לוודא שמה שהושמד – לא יוקם שוב לעולם.

תיעוד מהשטח: הנ"ט שעלה באש

לוחמי החטיבה פשטו על מספר כפרים אסטרטגיים בדרום , שם נחשפו מחסני אמצעי לחימה ומצבורי טילי נ"ט מתקדמים שהוסתרו בלב אוכלוסייה אזרחית. בתיעוד דרמטי שהופץ היום, נראית השמדתו של מבנה מרכזי ששימש כבסיס לשיגור טילים לעבר יישובי הצפון במהלך המלחמה.

פעילות לוחמי צה"ל בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

מסר ללבנון: ההפרות יעלו ביוקר

בצה"ל מדגישים כי הימצאות התשתיות הללו היא הפרה בוטה של ההבנות בין המדינות. הפעילות של 769 אינה רק הגנתית, אלא התקפית ומרתיעה – מניעת כל יכולת שיקום של תשתיות ה במרחב.

היעד: הסרת האיום לצמיתות

"אנחנו פועלים בנחישות כדי לוודא ש לא יוכל להשתקם," מסרו גורמים צבאיים. צה"ל ממשיך להחזיק באחיזה מבצעית הדוקה על המרחב, תוך השמדת כל איום לפני שהוא מצליח להפוך למבצעי.

