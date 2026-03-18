חיסולים ללא הפסקה

תיעוד מיוחד מדרום לבנון: חוליות מחבלים זוהו - ומיד חוסלו מהאוויר | צפו

כוחות אוגדה 91 זיהו וחיסלו חוליית מחבלים שפרקו אמצעי לחימה שנועדו לשימוש נגד כוחות צה"ל - והם חוסלו מיד | כוחות חטיבה 401, זיהו שני מחבלים לאחר שירו ירי רקטי לעבר כוחות צה"ל - וגם הם חוסלו | צפו בתיעוד המיוחד מדרום לבנון (צבא)

תיעוד מזיהוי ותקיפת המחבלים שפרקו אמצעי לחימה מרכב בדרום לבנון
כוחות אוגדה 91 זיהו במרחב דרום לבנון חוליית מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בזמן שפרקו מרכב אמצעי לחימה, ובהם RPG, במטרה לפגע בכוחות .

זמן קצר לאחר הזיהוי ובסגירת מעגל מהירה חיל האוויר תקף בהכוונת הכוחות וחיסל את המחבלים בטרם מתווה הטרור יצא לפועל.

תיעוד מתקיפת המחבלים שביצעו ירי רקטות לעבר כוחות צה"ל
כוחות חטיבה 401, בפיקוד אוגדה 91 זיהו שני מחבלים לאחר שירו ירי רקטי לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.

בסגירת מעגל מהירה נוספת, צה"ל תקף וחיסל את שני המחבלים.

דובר צה"ל: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

