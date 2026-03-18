תיעוד מזיהוי ותקיפת המחבלים שפרקו אמצעי לחימה מרכב בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
כוחות אוגדה 91 זיהו במרחב דרום לבנון חוליית מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בזמן שפרקו מרכב אמצעי לחימה, ובהם RPG, במטרה לפגע בכוחות צה"ל.
זמן קצר לאחר הזיהוי ובסגירת מעגל מהירה חיל האוויר תקף בהכוונת הכוחות וחיסל את המחבלים בטרם מתווה הטרור יצא לפועל.
תיעוד מתקיפת המחבלים שביצעו ירי רקטות לעבר כוחות צה"ל (צילום: דובר צה"ל)
כוחות חטיבה 401, בפיקוד אוגדה 91 זיהו שני מחבלים לאחר שירו ירי רקטי לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.
בסגירת מעגל מהירה נוספת, צה"ל תקף וחיסל את שני המחבלים.
דובר צה"ל: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".
