תשעה מחבלים התקרבו לכוחות ברצועת עזה | כך הם טופלו

דובר צה"ל מסר היום (שלישי) כי בשלושה אירועים שונים אתמול, כוחות אוגדה 252 הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו חמישה מחבלים שביצעו פעולות חשודות בקרקע ומחבל שתצפת על כוחות צה"ל, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

בנוסף, כוחות אוגדה 143 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו אתמול, בשני אירועים נפרדים, שלושה מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. בכלל האירועים, חיל האוויר והכוחות תקפו את המחבלים וחיסלו ארבעה מהם במטרה להסיר את האיום. על פי הנמסר, זוהו פגיעות במחבלים נוספים במהלך הפעילות המבצעית. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל יישובי הדרום. הפעילות המבצעית נמשכת במסגרת המאמץ הרחב לטיהור המרחב מתשתיות טרור ומחבלים המאיימים על כוחותינו.

פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני במרחב הליטאני ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות נרחבת בדרום לבנון

במקביל לפעילות בעזה, ממשיכים כוחות צה"ל בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון. כפי שפרסמנו, לוחמי חטיבת גולני השיגו בשבוע האחרון שליטה מבצעית במרחב נהר הליטאני, במהלך מבצע מיוחד לטיהור המרחב.

הכוחות איתרו במרחב עמדות שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה, תוואים תת-קרקעיים ובתוכם אמצעי לחימה רבים, מחסני אמצעי לחימה ומשגרים. במהלך המבצע, חיל האוויר תקף יותר מ-100 מטרות קרב בסיוע לכוחות במרחב.

בנוסף, במהלך טיהור המרחב הכוחות חיסלו עשרות מחבלים בקרבות פנים מול פנים בסגירות מעגל מהאוויר. חטיבת גולני הפועלת בחודשים האחרונים בדרום לבנון תחת אוגדה 36, חיסלה עד כה כ-70 מחבלים והשמידה מעל 1,000 תשתיות טרור.

כפי שדיווחנו, ביממה האחרונה תקפו הכוחות מהאוויר ומהיבשה יותר מ-85 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון, ובהם מחסני אמצעי לחימה, משגרים ומבנים בשימוש צבאי.