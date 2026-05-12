מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה, נעים קאסם, פרסם הבוקר (שלישי) הצהרה כתובה מאיימת בה הוא מבהיר כי הארגון לא יכנע ולא יוותר, וימשיך להגן על לבנון "לא משנה כמה זמן ייקח וכמה הקורבנות יהיו גדולים".

בהצהרתו, קאסם טען כי "אנחנו מתמודדים עם תוקפנות ישראלית-אמריקנית שרוצה להשפיל את לבנון ולהפוך אותה לחלק מישראל הגדולה". לדבריו, "לא נכנע ולא נוותר, ונמשיך להגן על לבנון ועל עמה, והקורבנות פחותים ממחיר הכניעה". קאסם הוסיף והאיים: "לא נעזוב את שדה הקרב ונהפוך אותו לגיהינום על ישראל. נגיב על התוקפנות וההפרות, ולא נחזור למה שהיה לפני 2 במרץ". האיום מגיע על רקע פעילות מבצעית נרחבת של צה"ל בדרום לבנון, כאשר כוחות חטיבת גולני השיגו שליטה מבצעית במרחב נהר הליטאני.

קריאה לממשלת לבנון: "הפסיקו משא ומתן ישיר"

במסגרת הצהרתו, קאסם התייחס להסכם הפסקת האש ולמשא ומתן המתנהל בין ממשלת לבנון לישראל. לדבריו, "ההסכם האיראני-אמריקני שכולל את הפסקת התוקפנות נגד לבנון הוא ככל הנראה הקלף החזק ביותר לעצירת התוקפנות".

קאסם הבהיר כי "האחריות למשא ומתן להשגת מטרות הריבונות של לבנון היא בידי השלטון בלבנון", והוסיף כי חיזבאללה "מוכן לשתף פעולה איתו להשגת חמשת הנקודות": עצירת התוקפנות הישראלית בים, ביבשה ובאוויר, יציאת הכובש הישראלי מהשטחים הכבושים ופריסת הצבא הלבנוני מדרום לנהר הליטאני, שחרור האסירים, שיבת התושבים לכפריהם ועריהם, ושיקום.

עוד קרא קאסם "לנסיגה מהמשא ומתן הישיר שמניב רווחים טהורים לישראל, וויתורים חינמיים מהשלטון הלבנוני". הוא הדגיש כי בחיזבאללה קוראים לקיים "משא ומתן לא ישיר, כאשר קלפי הכוח בידי הנושא ונותן הלבנוני".

"נשק ההתנגדות - עניין פנימי לבנוני"

בהתייחסו לסוגיית הנשק, ציין קאסם כי "אין לאף אחד מחוץ ללבנון קשר לנשק, למאבק ולארגון ענייני המדינה הפנימיים של לבנון. זו סוגיה פנימית לבנונית ואינה חלק מהמשא ומתן עם האויב".

לדבריו, "לאחר שלבנון תשיג את חמש הנקודות, היא תסדר את מצבה הפנימי באסטרטגיית הביטחון הלאומי, תוך ניצול מרכיבי הכוח, כולל ההתנגדות". בכך למעשה קאסם מבהיר כי חיזבאללה לא מתכוון לפרוק את נשקו גם לאחר השגת הסכם.

כזכור, שר הביטחון ישראל כ"ץ הזהיר לפני מספר ימים כי "נעים קאסם משחק באש והוא מהמר על עתיד לבנון", והבהיר כי "לא תהיה מציאות של הפסקת אש בלבנון יחד עם ירי על כוחותינו ועל יישובי הגליל".

עימות פנימי בלבנון

דברי קאסם מגיעים על רקע עימות פנימי הולך וגובר בלבנון. נשיא לבנון ג'וזף עאון תקף בחריפות את חיזבאללה וטען כי "בוגדים הם אלה שמוציאים את ארצם למלחמה כדי לשרת אינטרסים זרים".

עאון הבהיר כי "מטרתי היא להביא לסיום המלחמה עם ישראל, בדומה להסכם הפסקת האש. לא אסכים להגיע להסכם משפיל". בכך הוא מתנגד בפומבי לקריאתו של קאסם להפסיק את המשא ומתן הישיר עם ישראל.

במקביל, על פי הנמסר מצה"ל, מאז תחילת הבנות הפסקת האש חוסלו יותר מ-350 מחבלי חיזבאללה, והותקפו למעלה מ-1,100 מטרות טרור בדרום לבנון. הפעילות המבצעית ממשיכה במלוא העוצמה, כאשר כוחות צה"ל פועלים למניעת התבססות של ארגון הטרור במרחב.

יצוין כי בימים האחרונים נרשמת עלייה בפעילות המבצעית של צה"ל בדרום לבנון. ביממה האחרונה תקף צה"ל כ-45 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, בהן מפקדות, עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה. כמו כן, חיל האוויר תקף משגרי טילים וחיסל מחבלים שהיוו איום על כוחות צה"ל.

הצהרתו המאיימת של קאסם מעידה על כך שחיזבאללה ממשיך לראות את עצמו כגורם מרכזי בזירה הלבנונית, ואינו מתכוון לוותר על כוחו הצבאי. השאלה היא האם ממשלת לבנון תצליח לעמוד בלחץ הבינלאומי ולאכוף את ריבונותה על כל שטחה, או שחיזבאללה ימשיך לשמש כמדינה בתוך מדינה.