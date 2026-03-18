6,000 מוקשי רפאים: מכת הלייזר האמריקני במפרץ הפרסי

פיצוץ מוקש תת ימי - צילום: חיל הים האמריקאי פיצוץ מוקש תת ימי | צילום: צילום: חיל הים האמריקאי 10 10 0:00 / 0:16 פיצוץ מוקש תת ימי ( צילום: חיל הים האמריקאי )

בעוד כלי התקשורת העולמיים מתמקדים בטילים הבליסטיים ובמטוסי הקרב, מתחת לפני המים של מצר הורמוז מתנהלת מערכה שקטה אך גורלית. הצי האמריקני חושף כעת את תוכנית הענק שלו להתמודדות עם האיום האיראני המסוכן ביותר – ארסנל עצום של עד 6,000 מוקשים ימיים המאיימים על עורק החיים של הכלכלה העולמית.

למרות שעד כה לא זוהו מוקשים פעילים בשטח, כפי שמסר שר ההגנה האמריקני פיט האגסת', הפנטגון פועל על פי הנחת עבודה מחמירה: המלחמה כבר כאן. תת-אדמירל ברד קופר, מפקד פיקוד המרכז, חשף כי חיל האוויר האמריקני כבר החל ב"טיפול מונע" והשמיד בונקרים איראניים ששימשו לאחסון המוקשים הקטלניים.

ספינת מסוג Avenger בנטרלת מוקש מהלך אימון ( צילום: חיל הים האמריקאי )

שריד משנות השמונים: ספינות העץ שמרמות את המוקשים במרכז המערכה ניצבות ספינות ה-Avenger הוותיקות – שריד הנדסי מדהים משנות השמונים שעדיין מוכיח את עצמו כנשק יעיל. כדי לחמוק מהמוקשים המגנטיים של איראן, הספינות הללו בנויות משילוב ייחודי של עץ ופיברגלס, חומרים שאינם מפעילים את חיישני המוקשים. הספינות הופכות ל"רוחות רפאים" בלב שדה המוקשים, משתמשות בסונארים רגישים וגוררות אחריהן מכשירים המדמים רעש אקוסטי וחתימה מגנטית. התוצאה: מוקשי האויב מתפוצצים בזה אחר זה "על ריק", מבלי לפגוע בספינה עצמה.

הצי החמישי של ארה"ב בהכנת מטוסי הקרב ( צילום: פיקוד מרכז כוחות חיל הים האמריקאי/הצי החמישי של ארה"ב )

המהפכה הטכנולוגית: רובוטים ולייזרים במעמקים

אבל ארה"ב לא מסתמכת רק על העבר. אל זירת המפרץ הוטלו שלוש ספינות מלחמה מודרניות – קנברה, סנטה ברברה וטולסה. מדובר במכונות מלחמה מאלומיניום המפעילות את מערכת ה-MCM המהפכנית, המשלבת שני נדבכים טכנולוגיים מתקדמים.

הנדבך הראשון: רובוטים אוטונומיים – כלי שיט ללא מאוישים שצוללים לעומק כדי לאתר ולנטרל מטענים מבלי לסכן חיי אדם. הנדבך השני: מסוקי "Seahawk" המצוידים בקרני לייזר המסוגלות לחדור את המעמקים, לזהות מוקשים רדודים ולשגר מיירטים מדויקים להשמדתם תוך שניות.

ספינת הסוחר Seaway Hawk נושאת על סיפונה את ארבע ספינות Avenger ששוחררו משירות ( צילום: חיל הים האמריקאי )

המשמעות האסטרטגית: מלחמה על עורק החיים של העולם

איראן בנתה את אסטרטגיית ההרתעה שלה על לוחמה אסימטרית – שימוש במוקשים זולים כדי לשתק נושאות מטוסים במיליארדים. מצר הורמוז, שדרכו עוברים כ-20% מהנפט העולמי, הפך לזירת קרב מרכזית. השליטה של איראן והאיומים על ספינות במעבר הצר העלו את מחירי הנפט מעל 100 דולר לחבית.

ארה"ב, מצידה, מציגה כעת תשובה טכנולוגית רב-שכבתית המשלבת עץ עתיק עם לייזר חדשני. הנשיא טראמפ אף ביטל זמנית את חוק ג'ונס בן המאה, כדי לאפשר זרימת נפט חופשית לארצות הברית ולהקל על ההפרעות בשוק האנרגיה.

המערכה הבאה במפרץ לא תהיה רק של פיצוצים גדולים, אלא של ניטור חשאי וניקוי שקט של נתיבי השיט. זהו קרב שיקבע אם העולם ימשיך לקבל אנרגיה – או יצנח לעלטה כלכלית.

עבור ישראל, המעורבות האמריקאית הנרחבת במפרץ מהווה גיבוי אסטרטגי משמעותי במערכה הרחבה נגד ציר הרשע האיראני.