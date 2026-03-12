המלחמה באיראן מתייחסת למכלול ההתמודדויות הביטחוניות, הצבאיות והמדיניות בין ישראל לבין איראן ושלוחותיה באזור. המתיחות כוללת איומים גרעיניים, תקיפות צבאיות, פעילות מודיעינית, מלחמת סייבר ומאבק אזורי רחב היקף המערב גורמים רבים במזרח התיכון. איראן מהווה איום אסטרטגי מרכזי על ישראל באמצעות תוכנית הגרעין שלה, פיתוח טילים בליסטיים, תמיכה בארגוני טרור והקמת "ציר ההתנגדות" המשתרע מטהרן ועד לבנון.

התפתחויות האחרונות מצביעות על החרפה במתיחות הביטחונית, כאשר איראן ממשיכה להעשיר אורניום לרמות גבוהות, מספקת נשק לארגוני טרור ומנסה לבסס נוכחות צבאית בסוריה ובלבנון. ישראל פועלת למנוע את התבססות איראן באזור באמצעות מבצעים מודיעיניים, תקיפות אוויריות ופעולות סמויות. המאבק כולל גם ממד דיפלומטי בינלאומי, כאשר ישראל פועלת למנוע הסכמים שעלולים לאפשר לאיראן להשיג יכולת גרעינית.

התוכנית הגרעינית האיראנית מהווה את האיום המרכזי והמשמעותי ביותר. איראן מפעילה מתקני העשרה מתקדמים, מפתחת צנטריפוגות מתוחכמות ומצטברת כמויות גדלות של אורניום מועשר. המדינה הבינלאומית מנסה לעצור את התוכנית באמצעות סנקציות כלכליות ומשא ומתן דיפלומטי, אך איראן ממשיכה להתקדם לעבר יכולת גרעינית צבאית. ישראל הצהירה כי לא תאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני ושומרת על אופציה צבאית למניעת תרחיש זה.

שלוחות איראן באזור מהוות איום ממשי ומתמשך. חיזבאללה בלבנון, חמאס והג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה, מיליציות שיעיות בסוריה ובעיראק, והחות'ים בתימן - כולם מקבלים תמיכה צבאית, כספית ולוגיסטית מאיראן. ארגונים אלה מצוידים בעשרות אלפי רקטות וטילים המכוונים לישראל, ומהווים חלק ממערך האיום האיראני הרב-זירתי. איראן משתמש בשלוחותיה כדי להילחם בישראל מבלי להסתכן בעימות ישיר.

הממד הכלכלי של המאבק כולל סנקציות בינלאומיות על איראן, מאמצים למנוע מימון טרור והשפעה על שוק האנרגיה העולמי. הסנקציות האמריקאיות והאירופיות פגעו קשות בכלכלה האיראנית, אך המשטר ממשיך להשקיע משאבים עצומים בתוכנית הגרעין ובתמיכה בארגוני טרור. איראן מנסה לעקוף את הסנקציות באמצעות סחר עם סין ורוסיה, הברחות נפט ושימוש במטבעות קריפטוגרפיים.

הקהילה הבינלאומית מפולגת בגישתה לאיראן. ארצות הברית תומכת בישראל ומקיימה נוכחות צבאית באזור, אך גם מנסה להגיע להסכם דיפלומטי. מדינות אירופה מעדיפות פתרון דיפלומטי אך מודאגות מהתנהגות איראן. רוסיה וסין מתנגדות לסנקציות קשות ושומרות על קשרים עם טהרן. מדינות ערב הסוניות, במיוחד סעודיה והאמירויות, רואות באיראן איום אסטרטגי ומפתחות שיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל.

האתגרים העתידיים כוללים מניעת השגת נשק גרעיני איראני, צמצום ההשפעה האיראנית באזור, התמודדות עם איומי הטרור והסייבר, ושמירה על יציבות אזורית. ישראל ממשיכה לפתח יכולות צבאיות ומודיעיניות מתקדמות, לחזק את מערכות ההגנה האווירית ולבנות ברית אזורית נגד איראן. המאבק צפוי להימשך שנים רבות ולהשפיע על המציאות הביטחונית והמדינית במזרח התיכון כולו.