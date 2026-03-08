מגן שלוש היבשות: ה"ברק" הישראלי בלם 2,200 טילים מאיראן

בצל המלחמה - צבא כווית מציג את כוחו - צילום: החשבון הרשמי של מטה המטה הכללי של צבא כווית בצל המלחמה - צבא כווית מציג את כוחו | צילום: צילום: החשבון הרשמי של מטה המטה הכללי של צבא כווית 10 10 0:00 / 1:00 בצל המלחמה - צבא כווית מציג את כוחו ( צילום: החשבון הרשמי של מטה המטה הכללי של צבא כווית )

בעוד ישראל נלחמת על הבית, הטכנולוגיה הביטחונית שלה מצילה את המזרח התיכון והקווקז מקריסה אזורית. שמונת ימי הלחימה האחרונים חשפו את עומק הברית האסטרטגית של מדינת ישראל עם מדינות המפרץ, כאשר איראן שיגרה כ-2,200 טילים וכטב"מים מתאבדים לעבר איחוד האמירויות, קטאר, בחריין וכוויית. במוקד המערכה עמדו מערכות ההגנה הישראליות "ברק" מתוצרת התעשייה האווירית ו"ספיידר" של רפאל, שהפכו לקו ההגנה האחרון של בעלות הברית מול משטר האייתוללות.

למרות שיכולותיהן מוגדרות כ"מוגבלות" ביחס למערכת "חץ" המתקדמת, התוצאות בשטח מדברות בעד עצמן: שיעורי יירוט של 90% ומעלה שבלמו קטסטרופה אזורית. כידוע, מערכות אלו נרכשו במסגרת עסקאות ביטחון אסטרטגיות שנחתמו בשנים האחרונות, ועתה הן עומדות במבחן האש האמיתי. עבור הקהילה החרדית בישראל, המעקב אחר הצלחות אלו מעורר תודה להקב"ה על הצלת נפשות רבות, ומחזק את האמונה בהשגחה העליונה שמנחה את מדינת ישראל בזירה הבינלאומית.

יירוט באמירויות. כך זה נראה - צילום: משרד ההגנה האמירתי יירוט באמירויות. כך זה נראה | צילום: צילום: משרד ההגנה האמירתי 10 10 0:00 / 0:41 יירוט באמירויות. כך זה נראה ( צילום: משרד ההגנה האמירתי )

אזרבייג'אן במוקד: ה"ברק 8" מגן על הקווקז מבוכה בשידור חי: חדשות 12 הציגו "תיעוד" של מפציץ B-2 - ממשחק מחשב אריה רוזן | 19:48 ביום חמישי האחרון התרחבה החזית צפונה, כאשר אזרבייג'אן – לקוחה אסטרטגית של ישראל – נכנסה לרשימת המטרות האיראניות. שני מל"טים מתאבדים מסוג "אראש 2" תקפו את שדה התעופה בנחצ'יבאן, סמוך לגבול. האזרים, שרכשו בעבר סוללות "ברק 8" עם 12 משגרים ועשרות טילים, מפעילים כעת את כלל המערך הישראלי – מתבורים ועד טילים בליסטיים – כדי לבלום את התוקפנות האיראנית על גבולם. המערכת הישראלית, שנועדה במקור להתמודדות עם איומים טקטיים, הוכיחה יכולת מבצעית מרשימה גם מול איומים אסטרטגיים. גורמים בתעשייה הביטחונית הישראלית מציינים כי הפעלת המערכת באזרבייג'אן מהווה הוכחה נוספת ליכולותיה, ומחזקת את מעמדה של ישראל כספקית הגנה אווירית מובילה בעולם.

טיל קרקע-אוויר לטווח בינוני קוריאני ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של הרפובליקה של קוריאה | חשבון רשמי )

איחוד האמירויות: הגנה תחת אש

באיחוד האמירויות, מערכת ה"ברק" הישראלית שנפרסה ליד בסיס אל-דאפרה האסטרטגי עבדה שעות נוספות. על פי דיווחי משרד ההגנה האמירותי, במהלך השעות האחרונות זוהו 17 טילים בליסטיים ששוגרו לעבר המדינה, כאשר 16 מהם יורטו בהצלחה ואחד נפל במימי המפרץ. בנוסף, חיל האוויר התמודד עם נחיל של 117 כטב"מים, שמרביתם המכרעת – 113 כלים – הופלו טרם פגיעתם.

מול מתקפה של 1,400 כטב"מים ו-240 טילים, הצליח הצבא האמירתי ליירט את רובם המוחלט, תוך הגנה על כוחות אמריקאים וצרפתים המוצבים במקום. למרות אחוזי היירוט הגבוהים, ארבעה כטב"מים הצליחו לחדור את מעטפת ההגנה ונפלו בשטח המדינה. בדובאי דווח על פיצוץ עז ושריפה באזור פאלם ג'ומיירה, לאחר שכטב"ם פגע סמוך למלון יוקרה. משרד ההגנה האמירותי מסר כי מניין ההרוגים מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי עומד על ארבעה בני אדם, כולם נתינים זרים, וכי למעלה מ-100 אזרחים נפצעו באורח קל עד בינוני.

כטב"ם תוקף מסוג "שאהד-136" - במצעד באיראן

קפריסין: מערכת Barak MX במבחן האש

גם בקפריסין, מערכת ה-Barak MX שנרכשה בסוף 2024 עמדה במבחן האש מול כטב"מים וטילים ששוגרו לעבר האי ולעבר הבסיס הבריטי אקרוטירי. על פי דיווחים, התקיפה על הבסיס הבריטי האסטרטגי במזרח הים התיכון התרחשה בליל ה-2 במרץ. עדי ראייה דיווחו על פיצוץ עז בתוך שטח המתקן, שבעקבותיו הופעלו אזעקות ומטוסי קרב הוזנקו מהבסיס באופן מיידי.

למרות פגיעה אחת בבסיס, המערכת הישראלית הצליחה להשבית את האיומים מעל לרנקה ולהוכיח שההגנה הישראלית היא המגן של המערב כולו. גורמי ביטחון מציינים כי הימצאות רכיבים רוסיים בנשק איראני – כפי שהתגלה בשברי כטב"ם "שאהד-136" שנפל בקפריסין – מעידה על חילופי רכיבים וטכנולוגיות למערכות תקיפה בין המדינות. בשברי הכטב"ם נמצאה אנטנת רדיו מסוג "קומטה-M", מערכת רוסית מתקדמת המיועדת להגנה מפני שיבושי קליטה.

בשברי הכטב"ם נמצאה אנטנת רדיו מסוג "קומטה - צילום: רשתות חברתיות בשברי הכטב"ם נמצאה אנטנת רדיו מסוג "קומטה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:14 בשברי הכטב"ם נמצאה אנטנת רדיו מסוג "קומטה ( צילום: רשתות חברתיות )

הצלחה קוריאנית: 94% יירוט במפרץ

לצד המערכות הישראליות, גם מערכת ההגנה האווירית הדרום-קוריאנית Cheongung-2 (KM-SAM-2), ששירתה את איחוד האמירויות בעסקה של 2.5 מיליארד דולר, עמדה בהצלחה מול גל תקיפות איראני חסר תקדים. על פי דיווחים שפורסמו ב-Korea Times, המערכת הקוריאנית הוכיחה יכולות מרשימות בטבילת האש הראשונה שלה. מתוך 171 טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן לעבר שטח האמירויות, הצליחה המערכת ליירט 161 – שיעור הצלחה של כ-94 אחוזים.

במקביל, מתוך 689 כלי טיס בלתי מאוישים שנשלחו על ידי איראן, יורטו 645 – שיעור הצלחה של כ-93.6 אחוזים. מערכת ה-Cheongung-2 פועלת בשיטת "פגיעה ישירה" (Hit-to-Kill), שבה המיירט אינו מתפוצץ בסמוך למטרה אלא מרסק אותה פיזית בפגיעה ישירה. הטיל, השוקל כ-400 קילוגרם, מסוגל להגיע למהירות של 5 מאך ולפעול בטווחים של עד 50 קילומטרים.

טיל החץ ( צילום: ב"מ )

משמעות אסטרטגית לישראל

ההצלחה המבצעית של מערכות ההגנה הישראליות במפרץ ובקווקז מחזקת את מעמדה של ישראל כמעצמת הגנה אווירית גלובלית. כידוע, גרמניה אישרה לאחרונה הקצאת 3.1 מיליארד דולר נוספים לרכישת מערכת ה"חץ 3", מה שמעלה את היקף העסקה לכ-6.7 מיליארד דולר. הגרמנים, שעוקבים מקרוב אחר ביצועי המערכת בעימות הנוכחי בישראל, התרשמו מהיכולת המבצעית ליירט טילים בליסטיים ארוכי טווח עוד מחוץ לאטמוספירה.

ההסלמה האיראנית במפרץ ובקווקז מדגישה את החשיבות האסטרטגית של הברית בין ישראל למדינות המפרץ. בעוד איראן מנסה לערער את היציבות האזורית, הטכנולוגיה הישראלית מהווה מגן מפני האיום האיראני. גורמים בתעשייה הביטחונית מעריכים כי ההצלחה המבצעית תוביל לעסקאות נוספות עם מדינות נוספות באזור, ותחזק עוד יותר את מעמדה של ישראל כספקית הגנה אווירית מובילה בעולם.