הסרטון ה"מפליל" נגד ארה"ב - רשתות חברתיות הסרטון ה"מפליל" נגד ארה"ב | צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:08 הסרטון ה"מפליל" נגד ארה"ב ( רשתות חברתיות )

סרטון חדש שפורסם ואומת על ידי ה'ניו יורק טיימס' חושף כי טיל שיוט מסוג טומהוק, הנמצא בשימוש בלעדי של צבא ארצות הברית בעימות הנוכחי, פגע בבסיס ימי הסמוך לבית ספר יסודי בעיר מינאב באיראן.

התיעוד עומד בסתירה ישירה להצהרותיו של הנשיא טראמפ, שטען כי הכוחות האמריקאיים אינם אחראים לתקיפה שבה נהרגו 175 בני אדם, מרביתם ילדים. בשבוע שעבר, לאחר הפיצוץ שהתרחש בבית הספר, ניצלו האיראנים את האירוע לטובת קמפיין דה-לגיטימציה של המלחמה הישראלית-אמריקנית, אסטרטגיה זהה לזו של חמאס בעזה בשנות המלחמה. הנשיא טראמפ התייחס לאירוע ביום שבת האחרון והכחיש מעורבות אמריקאית בתקרית בבית הספר "שג'רה טייבה". בתשובה לשאלת עיתונאים אמר הנשיא: "לא. לדעתי ועל סמך מה שראיתי, זה נעשה על ידי איראן. הם מאוד לא מדויקים, כפי שאתם יודעים, עם התחמושת שלהם". שר ההגנה, פיט הגסת', גיבה את דברי הנשיא והוסיף כי "הצד היחיד שמתמקד באזרחים הוא איראן". ערקצ'י נשאל: "אם לא תקפתם - מדוע התנצלתם?" - זו התשובה המשעשעת שסיפק יוני גבאי | 08.03.26 מתים מפחד | דיווח: מאות חיילים איראנים ברחו מספינת מלחמה - וערקו לסרי לנקה דניאל הרץ | 08.03.26 תיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות אף הציגו שיגור כושל מאזור סמוך לבית הספר, כאשר לפתע נראה הטיל מאבד גובה ונופל בצורה אנכית.

הסרטון שמחזק את טענת האמריקנים - לפי סעיף 27א הסרטון שמחזק את טענת האמריקנים | צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:30 הסרטון שמחזק את טענת האמריקנים ( לפי סעיף 27א )

עם זאת, ניתוח של סרטון אחר שפורסם על ידי סוכנות הידיעות המקורבת למשטר הטרור "מהאר" וצילומי לוויין מהאזור מעלים תמונה שונה. התיעוד מציג פגיעה ישירה של טיל טומהוק במבנה ששימש כמרפאה בתוך בסיס של משמרות המהפכה ב-28 בפברואר. באותה עת נראו תימרות עשן כבדות עולות גם מאזור בית הספר הסמוך. מומחי נשק וארגוני תחקיר עצמאיים זיהו בוודאות את הטיל כטומהוק, נשק שאינו מצוי בארסנל של איראן או ישראל.

במקביל להכחשות מהדרג המדיני, הדרג הצבאי אישר כי התקיימה פעילות התקפית נרחבת באזור באותן שעות. יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, ציין במסיבת עיתונאים כי "לאורך הציר הדרומי, קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים אברהם לינקולן המשיכה להפעיל לחץ מהים לאורך הצד הדרום-מזרחי של החוף ושחקה את היכולת הימית לאורך המיצרים".

הגנרל קיין אף הדגיש בדיווחים קודמים את מרכזיותם של טילי השיוט בשלבי הפתיחה של המערכה. לדבריו, "היורים הראשונים בים היו טילי טומהוק ששוחררו על ידי צי ארצות הברית". מפות שהציג הצבא אישרו כי העיר מינאב נכללה בטווח התקיפות האמריקאיות במהלך מאה השעות הראשונות של המבצע.

טילי הטומהוק מוגדרים על ידי משרד ההגנה כנשק ארוך טווח בעל דיוק גבוה במיוחד, המונחה למטרתו באמצעות תוכנית טיסה קבועה מראש. למרות הדיוק המיוחס לנשק זה, הראיות מצביעות על כך שבית הספר נפגע במקביל ליעדים הצבאיים בבסיס הסמוך. הקושי בקביעה סופית של פרטי האירוע נובע מהיעדר גישה של כתבים זרים לזירה ומהיעדר שרידי תחמושת גלויים בשטח.

מבדיקת צילומי לוויין ישנים עולה כי בעבר (עד 2016) מבנה בית הספר היה חלק אינטגרלי מהבסיס הצבאי. החוקרים מעריכים כי ייתכן והתקיפה התבססה על מודיעין מיושן שסימן את המבנה כמטרה צבאית, מבלי לדעת שבשנים האחרונות הוא הופרד מהבסיס והפך למוסד חינוכי לבנות.

למרות האמור, חשוב לציין כי אין תיעוד מרגע הפגיעה בבית הספר עצמו אלא בבסיס הצבאי הסמוך לו, מה שעדיין מותיר מקום לשאלות.