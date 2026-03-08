מאות מלחים וקצינים מהצי האיראני נטשו את האונייה "בושהר" בנמל קולומבו וביקשו מקלט, כך לפי דיווח ב'איראן אינטרנשיונל'.

כל 208 אנשי הצוות של אוניית העזר האיראנית "בושהר" נטשו את כלי השיט לאחר שעגן בסרי לנקה והועברו להשגחת השלטונות המקומיים. בכיר לשעבר בחיל הים של סרי לנקה דיווח לרשת איראן אינטרנשיונל כי המלחים, בהם עשרות קצינים וצוערים של משמרות המהפכה וצבא איראן, הועברו לבסיס הצי ווליסארה והם נמצאים תחת פיקוח הדוק של גורמי הביטחון במדינה.

הנטישה ההמונית התרחשה על רקע קריסת האמון של אנשי הצבא בשלטון בטהרן במהלך המלחמה הנוכחית. לפי המקור, התקיפה האמריקאית שהובילה לטביעת המשחתת "דנה" העמיקה את התחושות הקשות בקרב הצוות. לדבריו, "התקרית הראתה לצוות שלרפובליקה האסלאמית לא אכפת מחייהם ומגורלם של כוחותיה".

האונייה האיראנית הגיעה לנמל קולומבו ב-5 במרץ תחת מעטה של מצוקה טכנית. אף על פי שהסיבה הרשמית לעגינה הוצגה כסיוע הומניטרי עקב תקלה במנוע, גורמי המקצוע טוענים כי מדובר היה בתירוץ שנועד לאפשר את המנוסה המאורגנת של הצוות מהספינה השייכת לצי האיראני.

על סיפון ה"בושהר" שהו בעת העגינה 53 קצינים ו-84 צוערים, המהווים חלק משמעותי מכלל אנשי הצוות שנמלטו. הספינה שימשה ככלי שיט תומך למשחתת "דנה" בטרם זו הוטבעה על ידי צוללת של צבא ארצות הברית.