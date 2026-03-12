מספרים דמיוניים: 11 מיליארד דולר בשישה ימי לחימה באיראן

רחפנים בשדה הקרב - צילום: עמוד X הרשמי של צבא ארצות הברית רחפנים בשדה הקרב | צילום: צילום: עמוד X הרשמי של צבא ארצות הברית 10 10 0:00 / 0:55 רחפנים בשדה הקרב ( צילום: עמוד X הרשמי של צבא ארצות הברית )

המלחמה היקרה בהיסטוריה? בעוד חיל האוויר והכוחות המזוינים ממשיכים לכתוש יעדים בלב טהרן, הנתונים הכלכליים שנחשפים במסדרונות השלטון בוושינגטון מצליחים להדהים גם את המחוקקים הוותיקים ביותר. בתדרוך חשאי ומיוחד שנערך בגבעת הקפיטול, נחשף ההיקף הבלתי נתפס של עלויות הלחימה הישירה מול איראן.

המספרים שנחשפו: 11.3 מיליארד דולר. זהו תג המחיר של ששת ימי הלחימה הראשונים בלבד. לפי הדיווחים ב'ניו יורק טיימס', רק ביומיים הראשונים של המתקפה, ארצות הברית "שרפה" חימושים בשווי של 5.6 מיליארד דולר – קצב צריכה שמעורר דאגה עמוקה במערכת הביטחון האמריקאית. פצצות במיליוני דולרים הסיבה לעלויות העתק נעוצה בטכנולוגיה: גלי התקיפה הראשונים התבססו על נשק מדויק ויקר להחריד, כמו פצצות הגלישה המתקדמות (AGM-154), שכל אחת מהן עולה מאות אלפי דולרים. המטרה הייתה לשתק את מערכות ההגנה האיראניות במינימום טעויות, אך המחיר הכלכלי כבד מנשוא. מסעיר את הרשת: דגל ישראל ענק מוקרן בלילה על שדרת בניינים בטהרן יאיר טוקר | 18:14 כעת, בצבא ארה"ב כבר מחשבים מסלול מחדש. בשל החשש מהתרוקנות המחסנים, הוחלט לעבור לשימוש בחימושים זולים יותר, כמו פצצות ה-JDAM ("פצצות חכמות" המבוססות על פצצות ברזל רגילות), במטרה להוזיל את עלות כל תקיפה ולהאריך את נשימת הכוחות בשטח.

סערה פוליטית בוושינגטון

הנתונים הללו מציתים אש לא רק בשמי טהרן, אלא גם בקונגרס האמריקאי. בעוד הרפובליקנים דורשים להגביר את קצב ייצור החימושים באופן מיידי, דמוקרטים רבים מציבים סימני שאלה ותוהים: "לאן הכסף הולך?".

חלק מהמחוקקים כבר הודיעו כי לא יאשרו חבילות מימון נוספות ללא "משחק קצה" ברור – אסטרטגיה שתסביר איך ומתי העימות הזה יסתיים.

החשש בוושינגטון הוא מפני מלחמה ממושכת ללא תאריך סיום, שתשחק את משאבי הביטחון הלאומי של ארה"ב ותשאיר אותה חשופה בזירות אחרות.

בינתיים, הפנטגון ממשיך לעבד את הנתונים, וההערכות הן שהמספרים רק ימשיכו להאמיר ככל שחישוב הלוגיסטיקה ושינוע הכוחות המסיבי יושלמו. השאלה הגדולה שנותרה פתוחה: מי ימצמץ ראשון – הכלכלה האמריקאית או המשטר בטהרן?