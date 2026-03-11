כיכר השבת
ביזארי: צלמים נחסמו לאחר שפרסמו תמונות "לא מחמיאות" של הגסת'

הפנטגון שלל גישה של צלמי עיתונות לתדרוכים של שר ההגנה האמריקני פיט הגסת', לאחר שפרסמו תמונות שהצוות שלו סבר כי הן "אינן מחמיאות" | המהלך עורר ביקורת בקרב גורמי תקשורת בוושינגטון (בעולם)

פיט הגסת' (צילום: שאטרסטוק)

לפי דיווח ב'וושינגטון פוסט', הפנטגון שלל גישה של כמה צלמי עיתונות לתדרוכים של שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' לאחר שפרסמו תמונות שהצוות שלו סבר כי הן "אינן מחמיאות לו".

ההחלטה התקבלה לאחר שבכמה כלי תקשורת פורסמו תמונות מהתדרוכים על המלחמה עם איראן, שבהן הגסת' נראה בעיני אנשיו לא טוב.

שני גורמים המעורים בהחלטה אמרו כי בעקבות זאת החליט צוות לשכת השר להגביל את גישתם של אותם צלמים לתדרוכים הבאים.

לפי הגורמים, הצוות של שר ההגנה ביקש לשלוט יותר בתיעוד החזותי של הופעותיו הפומביות במהלך התדרוכים על המלחמה, והעדיף להשתמש בתמונות שנבחרו מראש על ידי דוברות הפנטגון או צלמים מטעמו.

המהלך עורר ביקורת בקרב גורמי תקשורת בוושינגטון, שטענו כי מדובר בפגיעה בגישה העיתונאית החופשית לתיעוד תדרוכים רשמיים של משרד ההגנה האמריקני.

