מנהיג צפון קוריאה ובתו ( צילום: צפון קוריאה )

בעוד העולם עוקב בדריכות אחר המתיחות הגואה במזרח התיכון, מנהיג קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, בחר להעביר מסר מרתיע משלו. ביום שלישי האחרון, כשהוא מלווה בבתו קים ג'ו-אה, צפה קים באמצעות שידור וידאו בשיגורם של טילי שיוט אסטרטגיים מהמשחתת החדשה "צ'ו היון". מדובר בכלי שיט מלחמתי מאסיבי במשקל 5,000 טון, המהווה את חוד החנית של הצי המתחדש. הטילים ששוגרו הוכיחו יכולת מרשימה כשחלפו מעל הים הצהוב במשך קרוב ל-3 שעות בטרם פגעו בדיוק במטרות שהוצבו על איים מרוחקים. קים הכריז כי הכוחות הגרעיניים של המדינה נכנסו ל"שלב של מבצע רב-גוני", שבו אמצעי ההרתעה משולבים במערכות מבצעיות מתוחכמות ומוצבים לשימוש קרבי ממשי.

מנהיג צפון קוריאה ובתו - צילום: צפון קוריאה מנהיג צפון קוריאה ובתו | צילום: צילום: צפון קוריאה 10 10 0:00 / 0:28 מנהיג צפון קוריאה ובתו ( צילום: צפון קוריאה )

אנליסטים מעריכים כי התזמון אינו מקרי. הניסוי, השני במספר בתוך שבוע מאותה משחתת, נועד להראות כי פיונגיאנג מסוגלת לשרוד "מתקפת עריפה" – בדומה לתקיפה שבה נהרג מנהיג איראן – ולהגיב בנשק גרעיני מהים.

זוהי אינה רק בדיקת נשק, אלא שינוי מבני בכוח הימי של המדינה: מצי שהתמקד בהגנת חופים, לזרוע המסוגלת לבצע תקיפות גרעיניות עצמאיות מהמעמקים. קים כבר הורה על בניית משחתת נוספת עד אוקטובר הקרוב, במטרה להבטיח שקוריאה הצפונית תחזיק ביוזמה הצבאית ותחזק את "ביטחון המגן" הלאומי שלה.