מיליארדים עלו באש: נחשף ההרס המטורף במתקנים הסודיים של ארה"ב

לפחות 17 אתרים ומתקנים של ארצות הברית במזרח התיכון נפגעו בסדרת תקיפות של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים מצד איראן, כך עולה מניתוח מקיף שפורסם היום ב'ניו יורק טיימס'.

הנתונים, המבוססים על צילומי לוויין מסחריים ברזולוציה גבוהה ואימות הצהרות רשמיות, מצביעים על כך ש-11 בסיסים צבאיים אמריקאיים ניזוקו עד כה, נתון המייצג קרוב למחצית מכלל האתרים הצבאיים של ארה"ב הפרוסים באזור.

במהלך הלחימה נהרגו שבעה אנשי שירות אמריקאים בתקיפות ישירות. שישה חיילים נהרגו ב-1 במרץ בנמל שואיבה שבכווית, כאשר כטב"ם איראני פגע במבנה מגורים צבאי וגרם לקריסה חלקית של הגג. חייל נוסף נהרג באותו יום בתקיפה נפרדת על בסיס אמריקאי בערב הסעודית. בבחריין, פגיעה במפקדת הצי החמישי של ארה"ב גרמה לנזק שמוערך על ידי הפנטגון בכ-200 מיליון דולר.

לפי הדיווח, אחד הנזקים המשמעותיים ביותר נרשם בתשתיות ההגנה האווירית והתקשורת. בירדן, צילומי לוויין מבסיס חיל האוויר מואפק סאלטי חשפו נזק חמור לחיישני הגנה אווירית ומערכות מכ"ם, שעלות יחידה אחת מהן עשויה להגיע לחצי מיליארד דולר.

תקיפות דומות כוונו נגד רכיבים של מערכת ההגנה "THAAD" באיחוד האמירויות ומערכת מכ"ם ארוכת טווח בקטר, שעלות הקמתה נאמדה ב-1.1 מיליארד דולר.

בנוסף ליעדים הצבאיים, איראן פגעה גם בנציגויות דיפלומטיות. השגרירויות בכווית סיטי ובריאד והקונסוליה בדובאי נאלצו להיסגר זמנית בעקבות התקיפות, אם כי באתרים אלו לא דווח על נפגעים. במוצאי שבת האחרונה נורה מטח רקטות גם לעבר שגרירות ארה"ב בבגדאד, אולם היקף הנזק וזהות המבצעים טרם התבררו סופית.

למרות היקף הפגיעות, גורמי צבא ומומחים מעריכים כי היכולת המבצעית של ארה"ב לא נפגעה אנושות. סת' ג'. ג'ונס, נשיא המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים, ציין כי "לארה"ב יש יתירות כזו באיסוף מודיעין ומידע אחר מרשתות חיישנים, בין אם אלו מכ"מים קרקעיים, מטוסים או מערכות מבוססות חלל".

במקביל, נרשמה ירידה בעצימות התקיפות בימים האחרונים. אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז, מסר כי "מתקפות הטילים הבליסטיים האיראניות ירדו ב-90 אחוזים מאז היום הראשון של העימות, ומתקפות הכטב"מים ב-83 אחוזים".