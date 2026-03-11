בראיון שהעניק נשיא אוקראינה לתקשורת, התייחס ולדימיר זלנסקי לשיתוף הפעולה הצבאי ההדוק והמתפתח בין מוסקבה לטהרן, והעלה חששות כבדים בנוגע להמשך המעורבות הרוסית במזרח התיכון.

למרות העמימות מצד מוסקבה והשתיקה היחסית של פוטין למתקפת הענק על בעלת בריתה הגדולה במזרח התיכון, נשיא אוקראינה טוען כי רוסיה עשויה להצטרף למערכה.

לדבריו, "רוסיה החלה לתמוך במשטר האיראני באמצעות רחפנים. היא, ללא ספק, תעזור גם עם טילים, וגם מסייעת להם במערכות ההגנה האווירית", אמר זלנסקי.

לדבריו, השאלה הגדולה שיש לשאול כעת היא "מה הלאה? בהתחשב במצב, עולה רק שאלה אחת: מתי ואיזו מדינה תתמוך ראשונה במשטר האיראני על ידי שליחת כוחות?".

זלנסקי ערך הקבלה ישירה בין ההתפתחויות באיראן לבין המעורבות של צפון קוריאה במלחמה באירופה, וציין כי "בדיוק כמו שקרה עם רוסיה, כאשר צפון קוריאה שלחה 10,000 חיילים, שכעת פרוסים ברוסיה, אך יכולים להיות מופנים לאוקראינה. אותו דבר יכול לקרות באיראן – רוסיה עשויה לשלוח לשם כוחות".

לאחרונה דווח כי רוסיה מסייעת לאיראן במלחמה, בכך שהיא מספקת לה נקודות ציון למתקפה על כוחות אמריקנים באזור.

רק הבוקר (רביעי), דווח כי ישראל וארה"ב עשויות לשלוח כוחות קרקעיים לאיראן על מנת להשיג את מאות קילוגרמי האורניום המועשר לרמה סף צבאית. אם רוסיה אכן תשלח חיילים, מדובר יהיה במהלך דרמטי שעלול להביא את המערב לעימות ישיר עם רוסיה.