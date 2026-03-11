מפקד משטרת איראן, אחמד-רזא רדאן, שיגר הלילה (בין שלישי לרביעי) איום חריף וחד משמעי לעבר המפגינים שיבקשו לצאת שוב לרחובות בניסיון להחליף את המשטר באיראן.

במסר שהעביר מפקד משטרת איראן הוא אמר בין היתר "אם מישהו ייצא לרחוב לפי רצון האויב, אנחנו לא נראה בו מפגין או כדומה. אנחנו נראה בו אויב, ונתייחס אליו כפי שמתייחסים לאויב".

"כל הבחורים שלנו עומדים עם אצבע על ההדק", הוסיף אחמד-רזא רדאן.

דבריו של מפקד משטרת איראן מגיעים על רקע הפניה אמש (שלישי) של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאזרחי איראן והבטיח להם כי ישראל וארצות הברית נחושות במיטוט משטר הרשע האיראני. נתניהו פנה לאיראנים וכתב שיהיו מוכנים לקחת את השלטון לידיהם: "חלומותיכם יהפכו למציאות. כאשר יגיע הזמן הנכון, והוא מתקרב במהירות, נעביר לכם את הלפיד. היו מוכנים לנצל את הרגע".

"אנו מנהלים מלחמה היסטורית למען החירות", הוסיף ראש הממשלה בפניה לעם באיראן: "זו הזדמנות של פעם בחיים עבורכם להסיר את משטר האייתוללות ולהשיג את חירותכם. יחד עם ארצות הברית, אנו מכים בעריצי טהרן חזק יותר מאי פעם".

לדבריו, "האייתוללה איננו עוד, ואני יודע שאינכם רוצים שיוחלף בעריץ אחר. לכן עליכם לפעול. אנו יוצרים עבורכם את התנאים לעשות זאת. פגענו באינספור מטרות של המשטר. חיסלנו אלפי בריונים של משמרות המהפכה ומאות משגרי הטילים שלהם".

"אנו מתמקדים במטרות המשטר ועושים כל שביכולתנו שלא לפגוע בעם האיראני", הדגיש נתניהו והוסיף: "אנו בני בריתכם. בני הברית הטובים ביותר שלכם. אנו מכבדים לחלוטין את ריבונותכם, תרבותכם ומורשתכם. ביקשתם עזרה והעזרה הגיעה. נמשיך להכות בעוצמה גוברת בעריצים שהטילו עליכם אימה במשך עשרות שנים. האייתוללות ואנשיהם נמלטים – אך לפחדנים הללו אין היכן להסתתר.

לסיום כתב: "בימים הקרובים ניצור את התנאים שיאפשרו לכם לאחוז בגורלכם. חלומותיכם יהפכו למציאות. כאשר יגיע הזמן הנכון, והוא מתקרב במהירות, נעביר לכם את הלפיד. היו מוכנים לנצל את הרגע".