בעוד עם ישראל מתמודד עם איומים מבית ומחוץ, נראה כי יש מי שבחרו להפנות את חיצי הביקורת בצורה חסרת תקדים נגד הנהגת המדינה, תוך שימוש בביטויים הנשמעים הזויים.

במהלך דיון סוער שעסק במצב הפוליטי והביטחוני, נשמעו בשידור בתוכנית מוריה וברקו בערוץ 13 אמירות קשות במיוחד.

"תמיד אפשר לשלוח עוד איזה כמה טילים לאיראן קצת לפני הבחירות", נאמר בציניות בפתח הדיון על ידי המגיש אייל ברקוביץ.

המגישה, מוריה אסרף וולברג, נראתה מזועזעת מההשוואה לצורר האיראני ושאלה בתדהמה: "נתניהו אויב של העם? זה בעייתי להגיד על אדם יהודי ציוני ששירת בצבא אויב עם?".

אולם, ברקוביץ לא חזר בו והמשיך לתקוף בחריפות: "הוא האשם הבלעדי בפילוג", כשהוא מכליל ברשימת ה"אחראים" גם את השרים יריב לוין וישראל כץ, ואת חברי הכנסת גוטליב ואמסלם. גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ספג ביקורת וסומן כ"בעייתי מאוד".

מוריה אסרף סיכמה: "אני חושבת שהאמירות האלה הן מפלגות לא פחות. המחשבה שאם נתניהו ילך יהיה פה יותר טוב היא בעייתית".