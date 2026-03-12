כיכר השבת
"איך אפשר לומר זאת"

לא ייאמן איזו הזייה: האויב האמיתי של ישראל הוא נתניהו? | צפו בעימות 

בזמן שראש הממשלה עסוק כל כולו במלחמה מול איראן, באולפנים יושבים ומאשימים אותו כי הוא אויב ישראל האמיתי | צפו בעימות שנערך באולפן ערוץ 13 בין שני המגישים - אייל ברקוביץ ומוריה אסרף (חדשות עיתונות)

15תגובות
צפו במונולוג המלא
צפו במונולוג המלא| צילום: מתוך מוריה וברקו בערוץ 13
צפו במונולוג המלא (מתוך מוריה וברקו בערוץ 13)

בעוד עם ישראל מתמודד עם איומים מבית ומחוץ, נראה כי יש מי שבחרו להפנות את חיצי הביקורת בצורה חסרת תקדים נגד הנהגת המדינה, תוך שימוש בביטויים הנשמעים הזויים.

במהלך דיון סוער שעסק במצב הפוליטי והביטחוני, נשמעו בשידור בתוכנית מוריה וברקו בערוץ 13 אמירות קשות במיוחד.

"תמיד אפשר לשלוח עוד איזה כמה טילים לאיראן קצת לפני הבחירות", נאמר בציניות בפתח הדיון על ידי המגיש אייל ברקוביץ.

המגישה, מוריה אסרף וולברג, נראתה מזועזעת מההשוואה לצורר האיראני ושאלה בתדהמה: " אויב של העם? זה בעייתי להגיד על אדם יהודי ציוני ששירת בצבא אויב עם?".

אולם, ברקוביץ לא חזר בו והמשיך לתקוף בחריפות: "הוא האשם הבלעדי בפילוג", כשהוא מכליל ברשימת ה"אחראים" גם את השרים יריב לוין וישראל כץ, ואת חברי הכנסת גוטליב ואמסלם. גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ספג ביקורת וסומן כ"בעייתי מאוד".

מוריה אסרף סיכמה: "אני חושבת שהאמירות האלה הן מפלגות לא פחות. המחשבה שאם נתניהו ילך יהיה פה יותר טוב היא בעייתית".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

14
מה השאלה האיש פסיכי שהשמאל מנצל אותו בדיוק להקיא את הזוהמא שו, ממש מסכן, לשמאל אין מה להציע חוץ מלצחוק על השני וזה מקום המדינה אבל באמת השמאל הוא המלך ערום והעם גילה את זה
מואיז
13
גועל נפש הברקו הזה מטומטם ןחולה נפש
אלי
12
נו באמת. מה אתם מקשיבים לו. הוא חטף פעם בעיטה לראש מאיזה שחקן באהגליה ומאז המח שלו לא במקום.
יאיר
ישר כח ! ! !
צ'ארלי פרץ
11
נו באמת תבינו עניין אמר שהפילוג הוא האוייב הכי גדול ומי שאשם בזה זה נתניהו, לא מתחבר לזה בכלל אבל לא צריך להגזים ולעשות כותרות לא נכונות
תמי
10
למה אתם לא שואלים אותו אם אהרון ברק פילג את העם בזמנו ?????
המומה...
9
איכס בושה לעם ישראל שיש לו אנשים כאלה בעם כל מי שלא בה לו בטוב נהייה אויב הוא האויב של המדינה השמאלני הדפוק הזה
מ.י
8
איך מעסיקים את האיש הרדוד הזה באולפנים? אפילו למכור אבטיח בשוק לא הייתי נותן לו, איש נמוך עם שכל קטן קטנוני שיושב ומטיח האשמות אפילו בלי להבין מה הוא אומר, תת רמה מהסוג הנמוך ביותר!
משה
7
מה לעשות שזה האמת
נטורי קרתא
6
ברקוביץ לא אדם עם מנת משכל גבוהה. היה שחקן כדורגל, לא מדען טילים. לכל בן ישיבה בן 18 שמקשיב לשיעורי עיון- יש הרבה יותר שכל ואינטליגנציה ממנו. למה עמדתו חשובה?
נילי
5
הדיוט שימושי
נו נו

