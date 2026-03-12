"אללה אכבר!": תיעוד דרמטי מרגעי תקיפה איראנית בלב ים

מחירי הנפט ברחבי העולם זינקו לשיא שלא נרשם מאז שנת 2022, בעקבות שיתוק כמעט מוחלט של התנועה הימית במצר הורמוז ובמימי המפרץ.

המשבר החריף לאחר שביום רביעי הותקפו חמישה כלי שיט שונים באזור, תקריות שהובילו למותו של אדם אחד ולנעדרים נוספים. מאז פרצה המלחמה בסוף פברואר, עלה מספר הספינות שנפגעו בעימות ל-16 לפחות.

באירוע הקשה ביותר ביום רביעי, סירות עמוסות חומרי נפץ של איראן תקפו שתי מכליות דלק ששהו במים הטריטוריאליים של עיראק. המכליות, "Safesea Vishnu" המפליגה תחת דגל איי מרשל ו-"Zefyros" הנושאת דגל מלטה, עלו באש לאחר שהעמיסו דלק בנמלים עיראקיים. גורם ביטחוני בנמל בעיראק מסר כי "חילצנו גופה של איש צוות זר מהמים", בעוד צוותי ההצלה ממשיכים בסריקות אחר ימאים נוספים שטרם אותרו.

במקביל לתקיפת המכליות, ספגה ספינת המשא התאילנדית "Mayuree Naree" פגיעה ישירה משני טילים בעת שחצתה את מצר הורמוז. חברת "Precious Shipping", המפעילה את הספינה, הודיעה כי "שלושה אנשי צוות מדווחים כנעדרים ונראה כי הם לכודים בחדר המכונות". בחברה הוסיפו כי "החברה פועלת מול הרשויות הרלוונטיות כדי לחלץ את שלושת אנשי הצוות הנעדרים", וציינו כי יתר 20 אנשי הצוות פונו בבטחה לחופי עומאן.

משמרות המהפכה של איראן אישרו את דבר התקיפה בהודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות "תסנים", שם נכתב כי הספינה "הופגזה על ידי לוחמים איראנים".

מדובר בהתפתחות משמעותית, שכן הצהרה זו מרמזת על מעורבות ישירה של כוחות איראניים בתקיפה, בניגוד לשימוש בטילים או כטב"מים מרחוק כפי שנעשה בעבר. בנוסף, משמרות המהפכה פרסמו אזהרה לפיה כל כלי שיט שיעבור במצר הורמוז יהווה מטרה לתקיפה.

שני כלי שיט נוספים שספגו פגיעות במהלך היום הם אוניית המכולות היפנית "ONE Majesty" וספינת המשא "Star Gwyneth". שתי הספינות עגנו באזור איחוד האמירויות וספגו נזקים קלים בלבד בנפש וברכוש כתוצאה מפגיעת עצמים בלתי מזוהים.

למרות הסיכון הגובר, גורמים בענף הספנות מסרו כי הצי האמריקני מסרב בשלב זה לבקשות יומיומיות לליווי צבאי של ספינות במצר, בטענה שהסיכון המבצעי גבוה מדי, זאת למרות איומיו של הנשיא דונלד טראמפ להחריף את התגובה נגד איראן אם תמשיך לחסום את נתיב השיט.