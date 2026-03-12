כיכר השבת
מסעיר את הרשת: דגל ישראל ענק מוקרן בלילה על שדרת בניינים בטהרן

סרטון שהופץ בשעות האחרונות מציג דגל ישראל ענק שהוקרן על מספר מבנים אמש בטהרן | הפרשן לענייני איראן: "אם זה באמת קרה זה סימן רע מאוד למשטר" | גולשים בדקו את מהימנות הסרטון עם כלי בינה מלאכותית - וזו התשובה שקיבלו (מלחמה)

| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
(צילום: לפי סעיף 27א)

זה סרטון קצר, שבע שניות, אבל הוא מסעיר את הרשת בשעות האחרונות. נראה בו דגל ישראל ענק בצבעי כחול לבן מוקרן על "מספר בניינים בטהרן".

"אם זה באמת קרה, זה סימן רע מאוד למשטר", צייץ היום (חמישי) בני סבטי, פרשן בכיר לענייני , שגדל ברפובליקה האסלאמית בצעירותו.

הסרטון מעורר סערה ברשת, וגם שאלות על אמינותו, אולם לא הוצגו נתונים כי מדובר בסרטון פרי דמיונה של בינה מלאכותית. כש"גרוק", כלי בינה המלאכותית של רשת X, נשאל אם מדובר בסרטון אמיתי, הוא הגיב:

"זה נראה אמיתי. סרטונים ופוסטים דומים רבים של תושבי עקבטן מאשרים הקרנת וידאו של דגל ישראל על בניין מגורים שם אמש, על רקע רגשות אנטי-משטריים חזקים לאחר התקיפות. אין סימנים לזיוף - הצילומים מהמחשב תואמים את האדריכלות של האזור. צעד נועז של המקומיים".

יוזר בטוויטר בשם "Ashkan - اشکان" ציית את הסרטון וכתב: "הייתי בשכונה הזאת מאות פעמים ואני מכיר היטב את האנשים שם. השכונה הזו, במערב טהרן, עם יותר ממאה אלף תושבים, היא אחת השכונות האהובות עליי בעיר.

"הסרטון הזה מיועד לאחינו ואחיותינו בישראל. קשה לכם לדמיין עד כמה אנשים בתוך איראן באמת חשים אהבה אליכם. לפני שלוש שנים, באותה שכונה, הגיעו כוחות המשטר, ירו לעבר חלונות הבתים, ובאמצעות רמקולים איימו: “לא רק בכם – אם יהיה צורך, נכרות גם את ראשי הנשים והילדים שלנו, אבל לא ניתן שייפגע המשטר”.

גם לדבריו, "סיכוי גבוה מאוד שהסרטון אמיתי". הוא הציג התכתבות עם ChatGPT, שניתח כי אין סימנים ברורים לכך שמדובר בסרטון AI.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

2
נראה קצת מוזר שיהיה אמיתי, אבל אם אכן אמיתי זאת תפנית שיוביל לקריסת המשטר בעגלא ובזמן קריב ונאמר "אמן"
מרדכי
ימות משיח אחי ימות משיח
נהוראי
1
מעניין מי האמיץ שתלה את זה ואיך לא הרגו אותו
נהוראי

