זה סרטון קצר, שבע שניות, אבל הוא מסעיר את הרשת בשעות האחרונות. נראה בו דגל ישראל ענק בצבעי כחול לבן מוקרן על "מספר בניינים בטהרן".

"אם זה באמת קרה, זה סימן רע מאוד למשטר", צייץ היום (חמישי) בני סבטי, פרשן בכיר לענייני איראן, שגדל ברפובליקה האסלאמית בצעירותו.

הסרטון מעורר סערה ברשת, וגם שאלות על אמינותו, אולם לא הוצגו נתונים כי מדובר בסרטון פרי דמיונה של בינה מלאכותית. כש"גרוק", כלי בינה המלאכותית של רשת X, נשאל אם מדובר בסרטון אמיתי, הוא הגיב:

"זה נראה אמיתי. סרטונים ופוסטים דומים רבים של תושבי עקבטן מאשרים הקרנת וידאו של דגל ישראל על בניין מגורים שם אמש, על רקע רגשות אנטי-משטריים חזקים לאחר התקיפות. אין סימנים לזיוף - הצילומים מהמחשב תואמים את האדריכלות של האזור. צעד נועז של המקומיים".

מספרים דמיוניים: 11 מיליארד דולר בשישה ימי לחימה באיראן דוד הכהן וב. ניסני | 19:37

יוזר בטוויטר בשם "Ashkan - اشکان" ציית את הסרטון וכתב: "הייתי בשכונה הזאת מאות פעמים ואני מכיר היטב את האנשים שם. השכונה הזו, במערב טהרן, עם יותר ממאה אלף תושבים, היא אחת השכונות האהובות עליי בעיר.

"הסרטון הזה מיועד לאחינו ואחיותינו בישראל. קשה לכם לדמיין עד כמה אנשים בתוך איראן באמת חשים אהבה אליכם. לפני שלוש שנים, באותה שכונה, הגיעו כוחות המשטר, ירו לעבר חלונות הבתים, ובאמצעות רמקולים איימו: “לא רק בכם – אם יהיה צורך, נכרות גם את ראשי הנשים והילדים שלנו, אבל לא ניתן שייפגע המשטר”.

גם לדבריו, "סיכוי גבוה מאוד שהסרטון אמיתי". הוא הציג התכתבות עם ChatGPT, שניתח כי אין סימנים ברורים לכך שמדובר בסרטון AI.