דודר צה"ל חושף הערב (חמישי) תיעוד חריג וראשון מסוגו משמי טהרן, שבו נראות התקיפות המדויקות שבוצעו הלילה בידי מטוסי חיל האוויר כנגד "מחסומים וחיילים של יחידת הבסיג׳ שהוקמו לאחרונה בטהרן".

בתיעודים ניתן לראות מהאוויר רכבים נוסעים בכבישי טהרן, כאשר כוונת חיל האוויר ממוקדת לעבר המחסום - ויורה את האש בסיכולים ממוקדים.

סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משטר הטרור באיראן, דיווחה כבר אמש על המבצע. על פי הדיווח בפארס כטב"מים ישראליים תקפו אתרים ביטחוניים בטהרן, וכעשרה אנשי ביטחון נהרגו". עוד דווח כי מספר אנשי ביטחון, בינהם אנשי מליציית בסיג', נהרגו כתוצאה "ממתקפת הטרור" באמצעות הרחפנים.

כלי התקשורת האיראני פרסם "גורם יודע דבר" שטען: "מבצע זה הוא עבודה משותפת של המוסד וגורמים מלוכניים כדי להחדיר טרוריסטים ולחבל במדינה. המבצע הזה ייכשל".

עוד עולה מכמה דיווחים כי ככל הנראה הלילה התרחשו עימותים בין אזרחי איראן המתנגדים למשטר לכוחות המשטר.

כזכור, מפקד משטרת איראן, אחמד-רזא רדאן, שיגר בתחילת השבוע איום חריף וחד משמעי לעבר המפגינים שיבקשו לצאת שוב לרחובות בניסיון להחליף את המשטר באיראן.

במסר שהעביר מפקד משטרת איראן הוא אמר בין היתר "אם מישהו ייצא לרחוב לפי רצון האויב, אנחנו לא נראה בו מפגין או כדומה. אנחנו נראה בו אויב, ונתייחס אליו כפי שמתייחסים לאויב". "כל הבחורים שלנו עומדים עם אצבע על ההדק", הוסיף אחמד-רזא רדאן.