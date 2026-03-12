מטוס KC-135 מתדלק חבילת תקיפה של מטוסי F/A-18 סופר הורנט של חיל הים האמריקאי ( צילום: צבא ארה"ב )

התיעודים שפורסמו על ידי פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) חושפים את התפקיד הקריטי של מטוס התדלוק KC-135 סטראטוטנקר. בצילומים נראית מכלית חיל האוויר כשהיא מתדלקת "חבילת תקיפה" של מטוסי F/A-18 סופר הורנט של הצי האמריקאי, בעודם בדרכם לביצוע פעילות מבצעית במרחב המזרח התיכון.

בנוסף, פורסם תיעוד של מטוס F-35A לייטנינג II מטייסת הקרב ה-34, כשהוא מתנתק ממטוס התדלוק מעל מימי המפרץ לאחר השלמת התדלוק האווירי. מטוס התדלוק, המופעל על ידי טייסת התדלוק האווירי ה-28, הוא הכלי המרכזי המעניק לצבא ארה"ב את יכולת ה"הגעה הגלובלית" שלו.

היכולת לספק תדלוק אווירי היא המפתח לתמיכה במטוסי הקרב של כוחות הקואליציה והכוחות המשותפים. המערך הזה מאפשר למטוסים לשהות זמן רב יותר באוויר ולפעול בטווחים רחוקים במיוחד, ומספק כוח אווירי מנצח בכל אזור האחריות של פיקוד המרכז.