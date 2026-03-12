כיכר השבת
כמו משחק מחשב תיעוד מהאוויר

כמו משחק מחשב: כך מתדלקים מטוסי הקרב של ארה"ב בדרך למזרח התיכון

צבא ארצות הברית חושף צילומים עוצמתיים המציגים את "העורק המרכזי" של חיל האוויר: מבצעי תדלוק אווירי מורכבים בשמי האזור | היכולת האסטרטגית המאפשרת למטוסי הקרב האמריקאים להגיע לכל יעד ולהבטיח עוצמה אווירית מנצחת בכל רחבי המזרח התיכון (חדשות צבא)

מטוס KC-135 מתדלק חבילת תקיפה של מטוסי F/A-18 סופר הורנט של חיל הים האמריקאי
מטוס KC-135 מתדלק חבילת תקיפה של מטוסי F/A-18 סופר הורנט של חיל הים האמריקאי | צילום: צילום: צבא ארה"ב
מטוס KC-135 מתדלק חבילת תקיפה של מטוסי F/A-18 סופר הורנט של חיל הים האמריקאי (צילום: צבא ארה"ב)

התיעודים שפורסמו על ידי פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) חושפים את התפקיד הקריטי של מטוס התדלוק KC-135 סטראטוטנקר. בצילומים נראית מכלית חיל האוויר כשהיא מתדלקת "חבילת תקיפה" של מטוסי F/A-18 סופר הורנט של הצי האמריקאי, בעודם בדרכם לביצוע פעילות מבצעית במרחב המזרח התיכון.

בנוסף, פורסם תיעוד של מטוס F-35A לייטנינג II מטייסת הקרב ה-34, כשהוא מתנתק ממטוס התדלוק מעל מימי המפרץ לאחר השלמת התדלוק האווירי. מטוס התדלוק, המופעל על ידי טייסת התדלוק האווירי ה-28, הוא הכלי המרכזי המעניק לצבא ארה"ב את יכולת ה"הגעה הגלובלית" שלו.

היכולת לספק תדלוק אווירי היא המפתח לתמיכה במטוסי הקרב של כוחות הקואליציה והכוחות המשותפים. המערך הזה מאפשר למטוסים לשהות זמן רב יותר באוויר ולפעול בטווחים רחוקים במיוחד, ומספק כוח אווירי מנצח בכל אזור האחריות של פיקוד המרכז.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר