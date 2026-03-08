400 ק"ג דיוק במהירות שיא: 94% יירוט למגן הקוריאני מול איראן

בעוד המערכה נגד איראן ממשיכה להסתער במלוא עוצמתה, נרשמה השבוע הצלחה מבצעית מרשימה שעשויה לשנות את מפת הכוחות במזרח התיכון. מערכת ההגנה האווירית הדרום-קוריאנית Cheongung-2 (KM-SAM-2), ששירתה את איחוד האמירויות בעסקה של 2.5 מיליארד דולר, עמדה בהצלחה מול גל תקיפות איראני חסר תקדים - ויצאה כשידה על העליונה.

על פי דיווחים שפורסמו ב-Korea Times, המערכת הקוריאנית הוכיחה יכולות מרשימות בטבילת האש הראשונה שלה. מתוך 171 טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן לעבר שטח האמירויות, הצליחה המערכת ליירט 161 - שיעור הצלחה של כ-94 אחוזים. במקביל, מתוך 689 כלי טיס בלתי מאוישים (מל"טים) שנשלחו על ידי איראן, יורטו 645 - שיעור הצלחה של כ-93.6 אחוזים.

טכנולוגיה מתקדמת במבחן המציאות

מערכת ה-Cheongung-2 פועלת בשיטת "פגיעה ישירה" (Hit-to-Kill) - שיטה שבה המיירט אינו מתפוצץ בסמוך למטרה אלא מרסק אותה פיזית בפגיעה ישירה. הטיל, השוקל כ-400 קילוגרם, מסוגל להגיע למהירות של 5 מאך ולפעול בטווחים של עד 50 קילומטרים. היכולות הללו הוכיחו את עצמן מול המטחים הצפופים שאיראן שיגרה במטרה להרוות את מערכות ההגנה.

כידוע, איחוד האמירויות חתמה בשנת 2022 על עסקת ענק עם דרום קוריאה לרכישת עשר סוללות ניידות של מערכת ה-Cheongung-2, בשווי כולל של 2.5 מיליארד דולר. העסקה נחשבה אז לאחת הגדולות בתחום מערכות ההגנה האווירית, אך רבים הטילו ספק ביכולתה של המערכת הקוריאנית להתמודד עם איומים מתקדמים. ההצלחה הנוכחית מוכיחה כי ההשקעה האמירתית השתלמה.

השלכות אזוריות ובינלאומיות

ההצלחה המבצעית של המערכת הקוריאנית מגיעה בעיתוי קריטי. בעוד ישראל וארצות הברית ממשיכות בכתישה שיטתית של מטרות איראניות, מדינות רבות במזרח התיכון ומחוצה לו מחפשות פתרונות הגנה אמינים מול האיום האיראני המתמשך. תעשיית הנשק הדרום-קוריאנית, שזכתה בשנים האחרונות למוניטין של ספקית אמינה ויעילה, צפויה לקצור את פירות ההצלחה הזו.

גורמים בתעשייה הביטחונית מעריכים כי מדינות נוספות באזור, שעד כה הסתמכו בעיקר על מערכות אמריקאיות יקרות כמו הפטריוט, יבחנו כעת את האפשרות לרכוש את המערכת הקוריאנית. ה-Cheongung-2 מציעה יחס עלות-תועלת משופר, תוך שמירה על יכולות מבצעיות גבוהות - שילוב שהוכיח את עצמו בשטח.

יצוין כי איחוד האמירויות בנתה דוקטרינת הגנה רב-שכבתית, המשלבת מערכות שונות ליירוט איומים בגבהים ובטווחים שונים. המערכת הקוריאנית משמשת כשכבת ביניים קריטית, המסוגלת להתמודד עם טילים בליסטיים קצרי טווח וכלי טיס בלתי מאוישים - בדיוק סוג האיומים שאיראן מפעילה כנגד יעדים באזור.

מבט לעתיד

ההצלחה הנוכחית של המערכת הקוריאנית מעלה שאלות לגבי עתיד שוק מערכות ההגנה האווירית במזרח התיכון. בעוד ארצות הברית עדיין שומרת על עליונות טכנולוגית במערכות מתקדמות, דרום קוריאה מוכיחה כי היא מסוגלת לספק פתרונות איכוtiים במחירים תחרותיים יותר.

עבור ישראל, ההתפתחויות הללו רלוונטיות במיוחד. מדינות ערב רבות, שחלקן שומרות על קשרים עם ישראל בעקבות הסכמי אברהם, מחזקות את יכולות ההגנה שלהן מול האיום האיראני המשותף. ככל שמדינות אלו ישפרו את מערכות ההגנה שלהן, כך יקטן הסיכון להסלמה אזורית רחבה במקרה של עימות עתידי.

בינתיים, תעשיית הנשק הדרום-קוריאנית חוגגת. לאחר שנים של השקעות במחקר ופיתוח, המערכת הוכיחה את עצמה במבחן האמת - תחת אש אמיתית, מול איום אמיתי. עבור מדינות רבות בעולם, זהו אישור איכות שאין לו תחליף.