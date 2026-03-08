"לא מתאים": זעם באיחוד האמירויות על ישראל

דיווח שפורסם היום (ראשון) בישראל, ואושר בידי גורמים רשמיים בישראל, ולפיו איחוד האמירויות תקפה לראשונה באיראן - גרמה לזעם באמירויות, שמצידם מיהרו להכחיש את הדיווח.

גורם שמקורב לשלטון באיחוד האמירויות אמר היום ל'כאן חדשות' כי "באבו דאבי מתקשים להבין את ההתנהלות הישראלית ואת אופי התדרוכים שיוצאים מירושלים. מדובר במדינה ריבונית שמקבלת את החלטותיה באופן עצמאי. פרסומים מהסוג הזה אינם מסייעים למאמץ האזורי ועלולים לגרום לנזק ליחסים".

עוד הוסיף הגורם, לפי הדיווח של רועי קייס: "זה לא ראוי שמה שנקרא "גורם ישראלי בכיר" ידבר בשמנו ו/או יפיץ שמועות על פעולות של מדינה ריבונית אחרת".

במקביל, יו"ר וועדת החוץ והביטחון וההגנה במועצה הפדרלית האמירותית עלי א-נועיימי הכחיש בציוץ בחשבון שמפעיל ברשת X את הפרסומים בישראל ואמר כי מדובר בפייק ניוז. "כשאנחנו עושים משהו", הוא הוסיף, "יש לנו את האומץ להכרז על כך".

כתב ישראל היום אריאל כהנא צייץ היום בעקבות ההכחשה של הבכיר האמירתי: "אינני יודע מי האידיוט שהפיץ בישראל את הסיפור כאילו איחוד האמירויות הצטרפה למלחמה. מה שבטוח, הוא גרם נזק חמור לקשרים ייחודיים עם מדינה חברה, ועוד בשעת מלחמה.

"למה? א. כי הדיווח לא נכון! ב. כי מדינה אחת לא צריכה לדווח על פעילויות של מדינה אחרת. התנהלות כזו היא פוגענית ומתנשאת. ג. איחוד האמירויות היא מדינה ייחודית ואמיצה, שפרצה דרך בחתימה על הסכמי אברהם ובין היתר היחידה שלא הפסיקה לטוס לישראל מאז 7 באוקטובר. למה לדבר בשמה? ד. יש לנו כל כך מעט חברי אמת בעולם הערבי. למה להעליב אותם?! ועוד בזמן מלחמה?! ה. כך שמי שהדליף את הסיפור השקרי הזה פגע בביטחון הלאומי של ישראל. כי אפילו אם היה נכון הוא הרחיק בהדלפה הזו את האמירויות והמפרציות מהשתלבות במלחמה. עצוב מאוד".

בהמשך צייץ מחדש שגריר איחוד האמירויות בישראל, מוחמד אל חאג'ה, את הביקורת של כהנא.