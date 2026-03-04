גל קטלני: מפציצי חמקן אמריקאים החריבו את הגרעין האיראני

מפציץ B2 ספיריט ( צילום: shutterstock )

בעוד ישראל ממשיכה במבצע 'שאגת הארי' נגד איראן, התגלו פרטים חדשים על המבצע האמריקאי המקביל שהחל ביום השני למלחמה. כפי שדווח ב-National Review, הצבא האמריקאי ביצע סדרת תקיפות מדויקות שחשפה את עוצמתו המפלצתית של חיל האוויר, כאשר מפציצים אסטרטגיים השמידו תשתיות טילים איראניות בתוך פחות מ-48 שעות.

המבצע נפתח בטיסה ישירה של למעלה מ-10,000 מייל מבסיס וויטמן במיזורי, כאשר עשרה מפציצי B-2 'ספיריט' חמקנים - המטוסים המתקדמים ביותר בארסנל האמריקאי - חדרו את רשתות המכ"ם הצפופות של טהראן. המטוסים הטילו פצצות 'שוברי בונקרים' במשקל 2,000 פאונד על מתחמי טילים בליסטיים מבוצרים, תוך ניצול יכולת החמקנות הייחודית שלהם כדי להימנע מזיהוי. לאחר שגל החמקנים עיוור את מערכות ההגנה האיראניות, נכנסו לפעולה שלושה מפציצי B-1B Lancer אימתניים. המטוסים, המסוגלים לשאת מטען חריג של 45 טון חימוש, 'ניקו' את מטרות המשנה והפכו צמתי פיקוד ובקרה איראניים לאבק. השילוב בין החמקנות של ה-B-2 לכוח האש המסיבי של ה-B-1B השיג תוצאות שלא היו ניתנות להשגה באמצעים אחרים. יו"ר המטות המשולבים, גנרל דן קיין, הבהיר כי היכולת להכות בעומק האויב ישירות מבסיסי הבית בארצות הברית היא שוברת שוויון אסטרטגית. "אנחנו לא צריכים בסיסים קדמיים, אנחנו לא צריכים להסתכן בחיילים באזורים מסוכנים", הסביר הגנרל. "המפציצים האסטרטגיים שלנו יכולים לטוס ישירות מאמריקה, לבצע את המשימה, ולחזור הביתה".

הנשיא טראמפ הורה על פעולה נועזת. כוחות סנטקום מנחיתים מכה מוחצת ובלתי פוסקת. - צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב הנשיא טראמפ הורה על פעולה נועזת. כוחות סנטקום מנחיתים מכה מוחצת ובלתי פוסקת. | צילום: צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב 10 10 0:00 / 0:40 הנשיא טראמפ הורה על פעולה נועזת. כוחות סנטקום מנחיתים מכה מוחצת ובלתי פוסקת. ( צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב )

תמונות לוויין של פיקוד המרכז (CENTCOM) חושפות הרס טוטאלי: מתחמי טילים שהיוו איום קיומי הופחתו לאפר בתוך פחות מ-48 שעות. אנליסטים צבאיים קובעים כי המבצע השיג 'פגיעה משמעותית' ביכולות הטילים הבליסטיים של איראן, תוך שימוש בשילוב ייחודי של טכנולוגיה מתקדמת וכוח אש מסיבי.

כזכור, כפי שדיווחנו קודם לכן, המבצע האמריקאי-ישראלי המשולב כלל גם את חיסולו של המנהיג העליון חמינאי ו-40 בכירי משטר נוספים. התקיפות האמריקאיות התמקדו בתשתיות הטילים הבליסטיים, בעוד ישראל התמקדה בחיסול מטרות אנוש ומערכות הגנה אווירית.

צבא ארה"ב במלחמה עם איראן ( צילום: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב )

המבצע מדגים את המשמעות האסטרטגית של מפציצים כבדים בעידן המודרני. בעוד ה-B-21 'ריידר' החדש עדיין בבחינה, ה'גל הגדול' של מפציצי B-2 ו-B-1B הוכיח שבידיו של הנשיא טראמפ, המפציצים הכבדים הם הנשק הקטלני ביותר לשינוי פני המזרח התיכון.

עבור הקהילה החרדית בישראל, המבצע האמריקאי מהווה תזכורת לכוחה של ארצות הברית כבעלת ברית אסטרטגית. היכולת להשמיד איומים קיומיים על ישראל מבלי לסכן חיילים אמריקאיים באזור, משנה את המשוואה הביטחונית במזרח התיכון ומחזקת את הרתיעה מפני מדינות עוינות.

כפי שדיווחנו, איראן הרחיבה את מעגל התקיפות שלה גם למדינות המפרץ, אך המבצע האמריקאי הוכיח שטהראן אינה מסוגלת להגן על תשתיותיה הקריטיות מפני כוח אווירי מתקדם. עוד יעודכן על התפתחויות נוספות במבצע.