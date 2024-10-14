במערכת ניסוי פורצת דרך, סין מצליחה לעקוף מגבלות בגילוי ובמעקב אחר מטרות בעזרת מכ"ם מבוסס בינה מלאכותית - עם דיוק של מעל 99% גם בשדה קרב רווי שיבושי אלקטרוניקה | ההישג עשוי לשנות את מאזן העוצמה בלוחמת סייבר ומעורר דאגה במדינות המערב (טכנולוגיה)
כלי הטיס ההתקפי 'מירסאד' ששוגר אמש מלבנון ופגע בשטח בא"ח גולני, יוצר באיראן | הכטב"מ נושא ראש נפץ של כ-20 קילוגרמים ויכול להגיע למהירות שיוט של כ-200 קמ"ש | מתחקיר ראשוני בצה"ל עולה כי שני כטב"מים שוגרו מלבנון – אחד יורט, השני אבד מהמכ"ם. אחרי הפגיעה סמוך לבנימינה הובן כי הוא טס בגובה נמוך וחמק ממערכות הזיהוי עד לפגיעה במטרה (ביטחון)