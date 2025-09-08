סין רשמה לאחרונה פריצת דרך עולמית בטכנולוגיית מכ"ם צבאי, כאשר הצליחה לבצע ניסוי ראשון מסוגו במטוס שצויד במערכת מכ"ם מבוססת בינה מלאכותית.

המערכת שמרה על איתור ומעקב רציפים אחר מטרות, גם בסביבה רווית שיבושי לוחמה אלקטרונית - שבה מערכות רגילות איבדו בין רבע ל-30% מהמעקבים בזמן אמת.

הפיתוח יושם ומנוהל על ידי המכון ה-14 של תאגיד תעשיות האלקטרוניקה הסיני CETC, גוף מרכזי לפיתוח מכ"מים לביטחון הלאומי.

החוקרים הציגו במאמר מדעי שפרסמו את השיפור העצום שסיפקה הבינה המלאכותית: התאמת התדרים, עיבוד אלומה ותפעול בזמן אפס, מה שמאפשר לרדאר האלקטרוני "להתעלם" מהפרעות ולהמשיך במעקב אחר מטרה ניידת כמעט ללא פספוסים.

ההישג מגיע בדיוק בעיתוי של תצוגת יכולות לוחמה אלקטרונית סינית, כמו תצוגת הניצחון בבייג'ינג, שם נחשפו פלטפורמות לוחמה חדשות מדגם J-15DT, שמטרתן לאפשר ליחידות לפרוץ מערכות הגנה מבוססות מכ"ם, ולפתוח מסדרונות בטוחים לכוחות הבאים.

השלב הבא בטכנולוגיה זו מסמן מגמה רחבה יותר לשילוב בינה מלאכותית בכלי נשק, מערכות מודיעין ולוחמה, ומחזק את מעמדה של סין מול אתגרי לוחמת המידע והאלקטרונים של המערב.

הפיתוח צפוי להוביל לתמורות אסטרטגיות במאזן הכוחות, בעיקר בזירות מתוחות כמו מזרח אסיה והאוקיינוס השקט, ולדרוש הערכות ועידכון טקטיקות הגנה בלוחמה אלקטרונית ממדינות מתחרות.