צה"ל מתחקר תקרית חריגה בקדומים: צעיר יהודי התקרב ללוחמים עם סכין, נורה ונפצע קשה צעיר ישראלי התקרב עם סכין לעבר לוחמי צה"ל בתחנת הדלק של קדומים | לוחם ואזרח ירו לעברו והוא נפצע באורח קשה | נבדק האם מדובר בצעיר שמעורער בנפשו (ביטחוני)