צעיר יהודי, כבן 23, התקרב הבוקר (שני) לעבר לוחמי צה"ל בתחנת הדלק של קדומים, כשהוא חמוש בסכין.
לוחם צה"ל ואזרח שהיו במקום וסברו כי מדובר במחבל, פתחו באש לעבר הצעיר ונטרלו אותו. כוח מד"א שהוזעק למקום פינה את החשוד כשהוא במצב קשה.
בצה"ל חוקרים את נסיבות האירוע החריג ובודקים האם הצעיר שנורה ונוטרל מעורער בנפשו.
מדובר צה"ל נמסר: "לפני זמן קצר, לוחם צה״ל ואזרח ישראלי ביצעו ירי בעקבות חשד לניסיון דקירה כלפי כוחות צה"ל בתחנת דלק קדומים שבחטיבת שומרון.
"מתחקיר ראשוני עולה כי מדובר באזרח ישראלי שהתקרב לכוחות צה"ל כשברשותו סכין. האזרח נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי. נסיבות האירוע מתוחקרות כעת".
בהצלה יו"ש עדכנו: "מד"א מפנה נער פצוע במצב קשה לאחר כנראה ניסיון לפגוע בכוח. מסתמן שהרקע לא פח"עי ולא מדובר במחבל".
