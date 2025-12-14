כוח צבאי מגדוד 202, שתפס קו בחטיבה המרחבית יהודה, סיכל פיגוע דקירה ליד קריית ארבע בצהריים.

על פי חקירה ראשונית, המחבל הגיע רגלית, פרק במהירות מרכב והחל לרוץ עם סכין שלופה לעבר עובד של חברת החשמל, שביצע עבודות בנקודה.

הכוח שאבטח את עובד התשתיות זיהה מיד את המחבל, פתח לעברו באש מדויקת וחיסל אותו, ובכך מנע פגיעה באזרח.

פרטי האירוע: תגובה מהירה הצילה חיים

האירוע התרחש כאשר עובד החברה ביצע עבודות חיוניות באזור. הלוחמים שהוצבו לאבטח את העובד פעלו בנחישות ותוך שניות בודדות נטרלו את האיום.

האירוע מדגיש את החשיבות הקריטית של האבטחה הצבאית בעבודות תשתיות באזור ואת רמת הדריכות הגבוהה של הלוחמים בשטח.