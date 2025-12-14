כיכר השבת
מהירות תגובה: לוחמי 202 חיסלו מחבל שרץ לרצוח את עובד חברת החשמל

המחבל פרק מרכב והתקרב בריצה עם סכין לעבר עובד שביצע עבודות במקום; הכוח שאבטח את העובד זיהה את האיום ונטרל אותו בטרם פגע |המחבל שניסה לבצע את פיגוע הדקירה סמוך לחברון, בן 23 מהכפר נובא  (בארץ)

ניסיון הפיגוע בקרית ארבע (צילום: צילום מסך מתיעוד האירוע)

כוח צבאי מגדוד 202, שתפס קו בחטיבה המרחבית יהודה, סיכל דקירה ליד קריית ארבע בצהריים.

על פי חקירה ראשונית, המחבל הגיע רגלית, פרק במהירות מרכב והחל לרוץ עם סכין שלופה לעבר עובד של חברת החשמל, שביצע עבודות בנקודה.

הכוח שאבטח את עובד התשתיות זיהה מיד את המחבל, פתח לעברו באש מדויקת וחיסל אותו, ובכך מנע פגיעה באזרח.

פרטי האירוע: תגובה מהירה הצילה חיים

האירוע התרחש כאשר עובד החברה ביצע עבודות חיוניות באזור. הלוחמים שהוצבו לאבטח את העובד פעלו בנחישות ותוך שניות בודדות נטרלו את האיום.

האירוע מדגיש את החשיבות הקריטית של האבטחה הצבאית בעבודות תשתיות באזור ואת רמת הדריכות הגבוהה של הלוחמים בשטח.

