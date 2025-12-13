כן יאבדו כל אויבך השם: במהלך שבת קודש, צה"ל חיסל את רב המחבלים ראאד סעד, שמוקם כמספר 2 בארגון הטרור הרצחני חמאס. השם שניתן למבצע "סעודה אחרונה".

ראאד חוסל כשנסע ברכב במערב העיר עזה, אז הוטלה פצצה על ידי חיל האוויר על הרכב והוא נהרג במקום.

בהודעה משותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ נמסר: "ראשוני: צה״ל ושב״כ תקפו מחבל מרכזי בארגון הטרור חמאס בעיר עזה, אשר עסק במהלך התקופה האחרונה בניסיונות שיקום וייצור אמצעי לחימה של הארגון. פרטים נוספים בהמשך".

כעבור זמן נמסרה ההודעה הרשמית בה נאמר: "דובר צה"ל ודוברות שב"כ מודיעים כי היום, ה-13 בדצמבר 2025, צה״ל ושב״כ תקפו וחיסלו את ראש מטה הייצור של הזרוע הצבאית בארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר, ראא׳ד חסין סעד".

"בשבועות האחרונים", נכתב: "זוהו ניסיונות חוזרים ונשנים של ארגון הטרור חמאס להוציא לפועל פעולות טרור, ובהן שימוש במטענים נגד כוחות צה״ל - פעולות המהוות הפרה בוטה של ההסכם, כפי שאירע גם הבוקר. במקביל, צה"ל זיהה ניסיונות של הארגון לשקם את יכולותיו ולהתעצם. המחבל ראא׳ד חסין סעד שחוסל בתקיפה זו, הוביל את התעצמות ארגון הטרור חמאס, וחיסולו מהווה פגיעה משמעותית ביכולת ההתעצמות של הארגון".

"סעד", הוסיפו וכתבו בהודעה: "היה מאחרוני הבכירים הותיקים שנשארו ברצועה, מילא שורה של תפקידים בכירים והיה מקורב למרואן עיסא, סגן ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. בין תפקידיו הקים את חטיבת העיר עזה, פיקד עליה ופעל להקמת הכוח הימי ברצועת עזה. לאחר סיום תפקידו כמפקד חטיבת עזה, מונה לתפקיד ראש מטה המבצעים בארגון, במסגרתו הקים את גדודי הנח׳בה והשתתף בעיצוב ובניית תוכנית ״חומת יריחו״, שעליה התבססו תוכניות חמאס לטבח ה-7 באוקטובר".

עוד נכתב: "בהמשך, מונה סעד לתפקיד ראש מטה הייצור והיה אמון על ייצור כלל סוגי אמצעי הלחימה עבור הזרוע הצבאית של חמאס לקראת טבח ה-7 באוקטובר ובהמשך גם לשיקום יכולות ייצור אמצעי הלחימה של חמאס במהלך המלחמה. סעד אחראי להרג חיילים רבים שנהרגו ברצועה כתוצאה ממטענים שייצר מטה הייצור במהלך המלחמה".

ראא׳ד חסין סעד היווה גורם מוביל בהנהגת הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס בחודשים האחרונים והיה אחראי באופן ישיר על הפרות הסכם הפסקת האש של ארגון הטרור חמאס. כמו כן, במסגרת תפקידו הוביל את המשך ייצור אמצעי הלחימה ברצועה במהלך הפסקת האש.

מערך הייצור של ארגון הטרור חמאס אחראי על ייצור אמצעי לחימה לזרוע הצבאית המשמשים את הארגון.

"צה״ל ושב״כ ימשיכו לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגון הטרור חמאס", נמסר מדובר צה"ל בסיום ההודעה.