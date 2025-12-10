הפעולה החשאית שבוצעה ברצועת עזה - יממה אחת בלבד לפני הטבח

מחבלי החמאס בבוקר המתקפה הגדולה ( צילום: Atia Mohammed/Flash90 )

במהלך היממה שקדמה למתקפת הפתע של חמאס על עוטף עזה, בחול המועד סוכות תשפ"ד, יום לפני שמחת תורה, התקיימה פעולה חשאית ברצועת עזה.

לפי הדיווח של גילי כהן הערב (רביעי), במהדורה המרכזית של כאן חדשות, הפעולה שבוצעה בעזה באותה יממה הייתה קשורה למאמצים לאיתור אברה מנגיסטו. מנגיסטו, אזרח ישראלי מאשקלון, חצה את גדר המערכת לעזה כמעט עשור קודם לכן. באותו יום הוא נחשב לאחד מישראלים הבודדים הנעדרים בעזה. הוא הושב ארצה לפני פחות משנה, במסגרת הסכם החזרת החטופים השני בין חמאס לישראל. המשימה בסוכות תשפ"ד בעזה, כך לפי הדיווח, מפי גורם המעורה בפרטים, הייתה משימת חיזוי. לפועל היא לא הביאה כל זיהוי ממשי על מנגיסטו. כך התצפיתנית נרצחה בעזה: הסרטון האכזרי שהגיע לאביה של החטופה יאיר טוקר | 20:03 היא גם לא חשפה, למרבה הצער, את ההיערכות של מחבלי הטרור של חמאס למתקפת פתע על ישראל - שעות לא רבות לאחר מכן. עוד דווח כי משפחת מנגיסטו עודכנה על הפעולה הזו זמן רב לאחר מכן, וכי עד עתה הפעולה הזו לא פורסמה בפומבי.

אברה מנגיסטו במפגש עם קרוביו אחרי שחרורו ( צילום: מעיין טואף/ לע"מ )

אחותו של מנגיסטו, אלמנש, אמרה לאחר שחרורו מבית החולים איכילוב - בתום תקופת אשפוז קצרה אחרי חזרתו ארצה: אנו "מודים לצוות במחלקת בריאות הנפש על הטיפול המסור, האינטנסיבי והרגיש. אברה עבר בחודשים האחרונים תהליך שיקום משמעותי".

אילן מנגיסטו, אחיו, ביום שיחררו מידי מרצחי החמאס: ״אני עומד כאן היום, נרגש מאוד, ומנסה למצוא את המילים הנכונות להביע את תחושותיי. איך אפשר לתמצת עשור שנים של דאגה, של חוסר ודאות, ותפילה בלתי פוסקת?"

לדבריו: "לאחר עשור של חטיפה ושבי בתנאים בלתי אנושיים - אברה אהובנו חזר אלינו הביתה. אינני יכול לתאר במילים את מה שהלב מרגיש. ברגעים אלה, ליבנו נתון להודיה עמוקה לבורא עולם על הנס שקרה לנו. היום קיבלנו מתנה יקרה מפז – קיבלנו חיים חדשים. ברוך מחיה המתים".

אחיו הוסיף: כי "השיבה של אברה לחיקנו היא תחילתו של תהליך הריפוי למשפחתנו, לקהילתנו ולשאר הציבור במדינה. חזרתך בחיים היא רגע של תקווה ואושר, קרן אור ונחמה בתוך הכאב והסבל שכולנו חווים מאז השבעה באוקטובר".

עוד אמר: "היום הזה הוא עדות לכוחה של ההשגחה העליונה והרוח האנושית. חזרת אלינו, אחי, ואנחנו מאושרים עד אין קץ. אבל אנחנו גם מודעים לכך שהדרך עוד ארוכה. השיקום מהשבי הוא תהליך מורכב וקשה, והוא דורש זמן, סבלנות ותמיכה".