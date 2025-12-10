העומסים בנתב"ג | ארכיון ( צילום: יוסי אלוני, פלאש 90 )

עומסים כבדים נרשמו בשעות האחרונות בשל תקלה במערכת מיון המזוודות בנתב"ג שגרמה הבוקר (רביעי) לתורים חריגים בדלפקי הצ'ק-אין בטרמינל 3. כרגע אין עיכובים בהמראות או בנחיתות, אך ייתכנו עיכובים ושיבושים בתהליך שליחת המזוודות - כך לפי רשות שדות התעופה.

העומס בנתב"ג כעת ( צילום: באדיבות כאן חדשות )