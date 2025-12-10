כיכר השבת
כאוס בנתב"ג: עומסים חריגים בטרמינל 3 | "אין קשר ל'ביירון'"; זו הסיבה

בשל תקלה טכנית במערכת מיון המזוודות בטרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון, נרשמו בשעות האחרונות עיכובים ותורים ארוכים בתהליך הצ'ק אין | ברשות שדות התעופה טענו כי אין קשר לסופה "ביירון", והוסיפו כי "הצוותים פועלים לטיפול מיידי בתקלה ומפעילים מתכונת עבודה חלופית עד להשבת המערכת לפעילות מלאה (תעופה)

העומסים בנתב"ג | ארכיון (צילום: יוסי אלוני, פלאש 90)

עומסים כבדים נרשמו בשעות האחרונות בשל תקלה במערכת מיון המזוודות בנתב"ג שגרמה הבוקר (רביעי) לתורים חריגים בדלפקי הצ'ק-אין בטרמינל 3. כרגע אין עיכובים בהמראות או בנחיתות, אך ייתכנו עיכובים ושיבושים בתהליך שליחת המזוודות - כך לפי רשות שדות התעופה.

העומס בנתב"ג כעת (צילום: באדיבות כאן חדשות)

ברשות שדות התעופה מבהירים כי התקלה אינה קשורה לסופה "ביירון", וכי צוותים טכניים פועלים לתקנה תוך מעבר למתכונת עבודה חלופית של העמסה ידנית. אמנם מקור הכשל הטכני אינו ידוע, אך נשלל החשד שמדובר בתקיפת סייבר.

מדוברות רשות שדות התעופה נמסר: "אנו מצרים על אי־הנוחות הזמנית. תקלות מסוג זה עלולות להתרחש מעת לעת, ואנו עושים כל שניתן כדי לשמור על רציפות תפעולית. נבקש מציבור הנוסעים להתאזר בסבלנות ולהמשיך לעקוב אחר ההנחיות במתחם הטרמינל".

1
נסיעה טובה
שמואל

