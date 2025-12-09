כיכר השבת
הרגל שהתרסקה - שברה כוס

תיעוד דומע: חן, שנפצע באורח אנוש בעזה - התחתן | התיעוד והסיפור המרגש

חן נפצע באורח אנוש ברצועת עזה ובחסדי שמיים הוא התאושש ונזקק לשיקום ארוך בבית החולים, סרטון שפורסם מהליך השיקום שלו, גרם לו למצוא את אשתו לעתיד ובשבוע שעבר הוא התחתן בחתונה מרגשת | תיעוד (חדשות בריאות)

תיעוד מהחתונה (צילום: דוברות סורוקה)

שנה לתוך המלחמה של צה"ל בעזה, חן נעימי, נפצע באורח אנוש והובהל לבית החולים. בחסדי שמיים, הוא השתקם והתחתן. הסיפור המרגש שעומד מאחורי ה.

חן, הובהל לאחרי הפציעה סורוקה במצב קריטי, עם פגיעה חמורה ברגליים. במהלך סדרת ניתוחים אורתופדיים ופלסטיים מורכבים הצליחו המנתחים והצוותים הרב־מקצועיים לייצב את מצבו ולהציל את הרגל.

לאחר מכן החל פרק השיקום: חודשי אשפוז רבים של עבודה יומיומית, כאב, התמדה וצוות שעוטף מכל כיוון. חן הפך למטופל עם תקופת האשפוז הארוכה ביותר במחלקת השיקום בסורוקה.

הרגע שבו הצליח לראשונה לעמוד על רגליו ולצעוד תועד על ידי אחד מחבריו למחלקה, בסרטון קצר שהפך במהרה לוויראלי, הגיע לאיש התקשורת חנוך דאום ומשם לכלה בעתיד - יובל.

בשבוע שעבר השניים נישאו בחתונה מרגשת במיוחד, שבה נכחו גם אנשי הצוות מסורוקה שליוו את חן מהיום הראשון. ברגע סמלי במיוחד הרגל שעברה את המסע המורכב הזה - הייתה זו ששברה את הכוס.

אתמול חזרו חן ויובל לסורוקה כדי להודות לצוותים שהצילו את חייו, השיבו לו את היכולת ללכת, וליוו אותו בדרך שהובילה עד לרגע שבו עמד מתחת לחופה

ד"ר יותם הינמן, מומחה לטראומה אורתופדית במערך האורתופדיה, שהוביל את עשרות הניתוחים ברגלו של חן: "ברגע הראשון שראיתי את הפגיעה הבנתי שהמאבק על הרגל שלו יהיה ארוך, אבל היה לי ברור שיש לו את הכוח לנצח אותו. נלחמנו להציל את הרגל בכל פרוצדורה אפשרית והתהליך היה ארוך, מאתגר וטרם הגיע לסופו. לראות את חן הולך שוב, ואז עומד תחת החופה עם האישה שאוהב, זו מתנה שאין לרופא זכות לבקש גדולה ממנה. זה מזכיר למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים בכל יום."

1
אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול את תראי כמו עוף חול אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות - או בקיצור יהודי, ישראלי
ריקי

