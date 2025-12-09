שנה לתוך המלחמה של צה"ל בעזה, חן נעימי, נפצע באורח אנוש והובהל לבית החולים. בחסדי שמיים, הוא השתקם והתחתן. הסיפור המרגש שעומד מאחורי החתונה.

חן, הובהל לאחרי הפציעה סורוקה במצב קריטי, עם פגיעה חמורה ברגליים. במהלך סדרת ניתוחים אורתופדיים ופלסטיים מורכבים הצליחו המנתחים והצוותים הרב־מקצועיים לייצב את מצבו ולהציל את הרגל.

לאחר מכן החל פרק השיקום: חודשי אשפוז רבים של עבודה יומיומית, כאב, התמדה וצוות שעוטף מכל כיוון. חן הפך למטופל עם תקופת האשפוז הארוכה ביותר במחלקת השיקום בסורוקה.

הרגע שבו הצליח לראשונה לעמוד על רגליו ולצעוד תועד על ידי אחד מחבריו למחלקה, בסרטון קצר שהפך במהרה לוויראלי, הגיע לאיש התקשורת חנוך דאום ומשם לכלה בעתיד - יובל.

בשבוע שעבר השניים נישאו בחתונה מרגשת במיוחד, שבה נכחו גם אנשי הצוות מסורוקה שליוו את חן מהיום הראשון. ברגע סמלי במיוחד הרגל שעברה את המסע המורכב הזה - הייתה זו ששברה את הכוס.

אתמול חזרו חן ויובל לסורוקה כדי להודות לצוותים שהצילו את חייו, השיבו לו את היכולת ללכת, וליוו אותו בדרך שהובילה עד לרגע שבו עמד מתחת לחופה

ד"ר יותם הינמן, מומחה לטראומה אורתופדית במערך האורתופדיה, שהוביל את עשרות הניתוחים ברגלו של חן: "ברגע הראשון שראיתי את הפגיעה הבנתי שהמאבק על הרגל שלו יהיה ארוך, אבל היה לי ברור שיש לו את הכוח לנצח אותו. נלחמנו להציל את הרגל בכל פרוצדורה אפשרית והתהליך היה ארוך, מאתגר וטרם הגיע לסופו. לראות את חן הולך שוב, ואז עומד תחת החופה עם האישה שאוהב, זו מתנה שאין לרופא זכות לבקש גדולה ממנה. זה מזכיר למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים בכל יום."