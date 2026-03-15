"אני מת": נתניהו עונה לקונספירציות ברשת - בסרטון משעשע | צפו

בסרטון משעשע וקצר בן דקה, שפורסם היום (ראשון) ברשתות החברתיות, הגיב ראש הממשלה בנימין נתניהו לקונספירציות ברשת בימים האחרונים - ולפיהן מת במהלך המלחמה עם איראן, כתוצאה מנפילת טילים.

"מתברר שאתה בכלל מת", נשמע דוברו של נתניהו אומר לראש הממשלה. נתניהו הגיב, בעודו אוחז בכוס קפה חמה: "אני מת על קפה. יודע מה? מת על העם שלי, איך שמתנהגים פנטסטי". בהמשך הסרטון נשאל נתניהו אם רוצה לספור את אצבעותיו. זאת כתגובה לסרטון ערוך בינה מלאכותית שהופץ ברשת, שבו נראה נתניהו עם שש אצבעות ביד אחת. שונאי ישראל הפיצו את הסרטון בטענה שהופץ על ידי ישראל כדי לשדר שנתניהו בחיים למרות שבאמת הוא כלל לא צולם. נתניהו בסרטון היום הציג את אצבעותיו בחיוך.

מימין תמונת מסך מהסרטון המזויף שהתפרסם כביכול נתניהו עם 6 אצבעות, משמאל המקורי ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

בהמשך העביר נתניהו מסר לציבור שמעוניין לצאת מהבית ולהתאוורר גם בימים אלה: "לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת לי כוח ולממשלה, לצה"ל ולמוסד. עושים דברים שלא יכול לפרט ברגע זה. מכים באיראן חזק מאוד גם ביום הזה, גם בלבנון".

נתניהו הוסיף: "אתם אומרים לי להמשיך? אני אומר לכולכם - גם אתם תמשיכו, להישמע להוראות פיקוד העורף וגם לראשי הערים להיות תמיד ליד מרחב מוגן. אנחנו נקל (בהנחיות) ככל שהדבר ניתן".