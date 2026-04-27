מחריד: ילדה הותקפה באכזריות ע"י נערים, רב שהיה במקום הציל אותה

כנופיית נוער בדרום תל אביב תקפה ילדה בת 12 בדרכה מבית הספר | המשטרה פתחה בחקירה ופועלת לאיתור המעורבים בתקיפה האלימה (בארץ)

מהתיעוד שהופץ (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בתיעוד קשה שמופץ בימים האחרונים ברשתות החברתיות נראים כעשרה נערים, שלפי החשד משתייכים לכנופיית צעירים המכונה SSQ ופועלת בעיקר בדרום תל אביב, כשהם תוקפים ילדה בת 12 ששכבה על הקרקע בעיר.

לפי ההערכות, הרקע לתקיפה הוא 'נקמה' בעקבות תלונה שהגיש אחיה למשטרה. ב'חדשות 12' פורסם כי הילדה הותקפה באלימות קשה בזמן שהייתה בדרכה הביתה מבית הספר, מחוץ לבית כנסת באזור, וכי התוקפים משכו אותה בשיער והיכו אותה.

לפי הדיווח, במהלך האירוע גם נגנב מכשיר הטלפון של הילדה. רב שהיה במקום הבחין במתרחש, התערב והבריח את הנערים, ולאחר מכן הכניס את הילדה למבנה בית הכנסת עד להגעת .

האב סיפר לערוץ החדשות כי בתו נותרה בטראומה מהאירוע וכי גם הוא מתקשה לצפות בתיעוד שמופץ ברשתות, אותו כינה קשה מאוד לצפייה.

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע, ופועלת לאיתור כלל המעורבים בתקיפה.

נציין כי רק בשבוע שעבר נפצעו שני נערים בני 14 ו-15 בצפון תל אביב אחרי שהותקפו על-ידי חבורה של כ-20 נערים. לפי החשד מדובר בחברי אותה כנופייה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

