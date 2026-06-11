מסע הבריחה של החשוד. תיעוד דרמטי - צילום: דוברות המשטרה מסע הבריחה של החשוד. תיעוד דרמטי | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:42

חקירתו של החשוד ברצח המחריד בכולל חזון איש בבני ברק, לפני כשלושה שבועות, שבו נרצח אברך מול בנו הקטן - הסתיימה. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד החשוד לקראת כתב אישום בעניינו, שצפוי להיות מוגש בימים הקרובים.

היום (חמישי) מפרסמת המשטרה פרטים חדשים שמתבררים מהחקירה, לצד תיעודים חדשים - מהרגעים והשעות שאחרי הרצח, ובין היתר מסע הבריחה של החשוד, שסובל לפי ההערכות מעבר נפשי מאתגר. הרצח המזעזע התרחש בתאריך 20.5.26, בשעות הצהריים. באותו יום התקבל דיווח במוקד המשטרה על גבר שנדקר במתחם כולל חזון איש ברחוב האר"י בבני ברק, כאשר החשוד נמלט מהמקום. הקורבן, בן 52 תושב בני ברק, פונה במצב קשה לקבלת טיפול רפואי, ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. השוטרים פותחים בזהירות את העטיפה בעסק בצפון - וזה מה שמגלים | צפו קובי אטינגר | 12:46 החשוד, בן 45, דר רחוב, נעצר לחקירה שעות אחרי האירוע - בתום מצוד אחריו. הוא נמצא בעיר בית שמש, לאחר שנמלט אליה. שם הוא נעצר לחקירה נכלא ומעצרו הוארך מעת לעת.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

מחקירת היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב דן עלה כי החשוד הגיע למתחם הכולל, פגש בקורבן והתנפל עליו באופן פתאומי וללא כל התראה, לעיני בנו בן ה-13. על פי החשד, החשוד דקר את הקורבן מספר פעמים וגרם לפציעתו האנושה, ולאחר מכן נמלט מהמקום. בהמשך נקבע מותו של הקורבן בבית החולים.

עוד עלה מהחקירה כי החשוד והקורבן נהגו להתפלל באותו מתחם, וביניהם התגלע בעבר ויכוח על פרשנות בענייני דת. מעדויות שנגבו עלה כי החשוד אף איים בעבר על המנוח כי יהרוג אותו, אולם במשטרה לא התקבלו תלונות בנושא.

באמצעות פעולות חקירה מהירות ובדיקת מצלמות אבטחה, הצליחו החוקרים להתחקות אחר החשוד ומסלול בריחתו. מהחקירה עולה כי החשוד נמלט רגלית ברחובות בני ברק, כשהוא מחביא בז'קט שלו כפפה מגואלת בדם ואת הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע המעשה והשליך אותם במבנה נטוש בבני ברק.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

עם סיום החקירה אתמול הוגשה נגד החשוד הצהרת תובע, ומעצרו הוארך בחמישה ימים, עד ליום 14.6.26. בכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום.

אמש חשף העיתונאי טוביה יגלניק מגלי צה"ל על אודות עימות חריג ומתמשך שמתנהל בימים אלה בין בית המשפט לבין הפסיכיאטר המחוזי בפרשת הרצח המזעזעת, כשהוא מפרט כיצד השופטת הוציאה ארבע החלטות נפרדות להעברת החשוד לבדיקה פסיכיאטרית בתנאי אשפוז – וכולן לא קוימו.

על פי הדיווח, כבר ב-3 ביוני הורתה השופטה להעביר את החשוד לבדיקה פסיכיאטרית דחופה בתנאי אשפוז, במטרה לעמוד על מצבו הנפשי ועל כשירותו לעמוד לדין. אולם הפסיכיאטר המחוזי סירב לבצע את ההוראה, בטענה שאינו יכול לבצע "בדיקה מהותית" בשלב הנוכחי של ההליך המשפטי.

למחרת, ב-4 ביוני, התקבלה הוראה שנייה ומפורשת מבית המשפט. בהחלטה זו הובהר באופן חד-משמעי כי ניתן וחובה לבצע את הבדיקה בשלב זה, וכי על הפסיכיאטר המחוזי לקבל לידיו את החשוד ולבצע את הבדיקה עוד טרם כניסת השבת. אך גם הנחיה ברורה זו נתקלה בסירוב מוחלט, וההחלטה השיפוטית נותרה על הנייר בלבד.

ביום ראשון, 7 ביוני, הגיע העימות לשיא חדש כאשר בית המשפט הורה בפעם השלישית להעביר את החשוד לבדיקה בתנאי אשפוז. הפעם, נוכח המצב המשתק, פנתה השופטת באופן רשמי לשירות בתי הסוהר (שב"ס) ודרשה לקבל התייחסות והסברים מדוע הבדיקה הרפואית שנקבעה לא קוימה עד כה, ומי מעכב את ביצועה.

אתמול (רביעי) התברר כי למרות כל האזהרות וההחלטות הקודמות, הפסיכיאטר המחוזי שוב לא קיים את ההוראה. בעקבות כך, הוציאה היום השופטת החלטה חריפה ותקיפה במיוחד, במסגרתה הורתה להעביר את החשוד לבדיקה פסיכיאטרית "ככל הניתן עוד היום", תוך שהיא מציינת במפורש כי הדבר נעשה "לאחר שהחלטות קודמות על העברת החשוד לפסיכיאטר לא קוימו".

בצעד חריג, הוסיפה השופטת בשולי החלטתה שורה המודפסת באותיות מודגשות וגדולות במיוחד, המכוונת ישירות לפסיכיאטר המחוזי. בהערה זו נכתב: "תשומת לב הפסיכיאטר המחוזי להחלטת כב' השופטת בליקשטיין מיום 4.6.2026 אשר מפנה להחלטות בית משפט מחוזי אשר מורה כי גם בהליך זה ניתן להתחיל בביצוע בדיקת כשירות".